طريقة عمل البسكويت سريع التحضير بالنوتيلا بثلاث مكونات فقط بمذاق لذيذ للغاية

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عمر شويل - جدة البسكويت سريع التحضير بالنوتيلا ، من الوصفات السهلة والمميزة واللذيذة والتي تتكون من ثلاث مكونات فقط، كما أن طريقة تحضيرها كذلك سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا طريقة عمل بيتزا التوست سريعة التحضير بعيش التوست وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت سريع التحضير بالنوتيلا.

مكونات البسكويت سريع التحضير بالنوتيلا

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

مقدار ١ كوب من الدقيق.

مقدار كوب إلا ربع من النوتيلا.

١ بيضة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت سريع التحضير بالنوتيلا وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من شوكولاتة النوتيلا مع البيضة ونمزجهم مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق للشوكولاتة ونعجن جمع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق.

ونعجن المكونات بشكل جيد حتي تتجانس ولا نبالغ في العجن أكثر من اللازم.

ثم بعد ذلك نقوم بتكوير العجينة إلي كرات صغيرة بحجم مناسب.

ثم نقوم برص الكور علي الصاج ونضغط عليها قليلا ويمكننا نقشها حسب الرغبة.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال الصاج في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٧ دقائق من الأسفل ثم ٣ دقائق من الأعلي.

وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها من الفرن ونزينها بصوص النوتيلا أو أي صوص مرغوب فيه مثل صوص الكراميل أو الفانيليا.

ثم يكون البسكويت بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي: