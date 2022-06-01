ألذ طريقة أجنحة الدجاج بالثوم في البيت مثل المطاعم الشهيرة تعرفي علي سر الوصفة

اجنحة الدجاج بالثوم وصفة نموذجية من إسبانيا . تتكون من أجنحة دجاج مقلية على زيت زيتون منكه بالثوم. حقًا ، لا يجب أن تكون أجنحة. يمكنك استخدام فخذ الدجاج أو بعض الصدور. لكنني شخصياً أفضل أن أفعل ذلك بالأجنحة لأنها ليست جافة مثل الثدي ، ولا تستغرق وقتًا طويلاً للطهي مثل الفخذ. لكن هذا متروك لاختيارك. لنرى الآن طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالثوم.

اجنحة الدجاج بالثوم

لعمل هذه الوجبه البسيطة السريعه اذا كنتي ستحضرينها الي 7 افراد فأن وقت الطبخ سيكون 15 دقيقه اذا كان مطبخك تقليديا، والسعرات الحرارية: 101 ومن المميز في هذه الوجبه انها لن تحتاج الي مكونات كثيرة او وقت وجهد كبير حتى تنتهي من تحضيرها.

مكونات أجنحة الدجاج بالثوم

حوالي 20 أجنحة دجاج

8 فصوص ثوم

زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل

1 ملعقة صغيرة زعتر

كوب واحد من النبيذ الأبيض

ملح وفلفل.

طريقة عمل أجنحة الدجاج بالثوم

نقطع ونتبل أجنحة الدجاج والثوم.

في مقلاة كبيرة ، ضعي نفثًا جيدًا من زيت الزيتون على نار خفيفة جدًا ثم اطهي الثوم فيها. نحن نفعل ذلك ببطء شديد لأننا لا نريده أن يأخذ اللون. نحن فقط نريده أن نضيف نكهة للزيت.

بعد حوالي ثلاث دقائق ، أخرجي الثوم واحتفظي به في طبق.

نزيد من قوة النار ونقلى الأجنحة بزيت الزيتون المنكه بالفعل. نقليها لمدة عشر دقائق.

عندما يكون مقلي بالفعل ، نضيف الثوم الذي حجزناه من قبل ونطبخه لمدة خمس عشرة ثانية. لا أكثر وإلا سوف يحترق ويأخذ طعمًا غير سار للغاية!

أضف كأس من النبيذ الأبيض واتركه يطهى لمدة دقيقتين. دع الكحول يتبخر وامزج كل نكهة جيدًا.

أخيرًا يرش بالقليل من الزعتر وإكليل الجبل.

نصائح اثناء الطهي

من الضروري أن تكون الأجنحة لطهيها، نظيفة جدًا وخالية من أي نوع من الريش الذي قد يتبقى، وأفضل طريقة لجعلها مقرمشة هي تكرار صلصة الشواء عدة مرات. سوف يمنحهم لمسة لا تصدق ومقرمشة للغاية.يمكن نقع أجنحة الدجاج، مثل أي لحم آخر، بين عشية وضحاها، جنبًا إلى جنب مع التوابل والمكونات التي نختارها، وستكون أيضًا لذيذة. إذا قررت صنع الأجنحة المقلية، وفقط تتبيلها، مع الكثير من الثوم في المقلاة والكثير من زيت الزيتون، ستحصل أيضًا على وصفة رائعة.