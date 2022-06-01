نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم السحري لعلاج البقع الداكنة للبشرة والرؤوس السوداء سيجعل بشرتك مشدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس، يمكن أن تتخلل المهام المظلمة عدة مناطق من الجسم الإبطين، وثنايا العنق، كلها تتأثر بهذه العيوب المستعصية من غير الضروري استخدام الرازيا في الأطوال الموجية التجميلية لإكمال هذه المهام بسبب فرط التصبغ، يمكن أن يساعدك هذا المعجون الذي يحتوي على مكونات طبيعية على تنظيف بشرتك الليمون وزيت الزيتون والصبار ليست سوى عدد قليل من الأطعمة التي قد تساعدك على التخلص من هذه المهام البغيضة، قد تكون عدة عوامل مسؤولة عن هذه العيوب مثل الطفح الجلدي الشديد، وفرط التصبغ، وشيخوخة الجلد كلها عوامل قد تساهم في ظهور البقع الداكنة في مناطق مثل الإبطين أو تجويف الفخذين.

طريقة تحضير كريم مضاد لبقع البشرة

للحصول على نتائج قاطعة بشأن عيوبك ، نوصيك بالحصول على مكونات مشتقة بيولوجيًا.

المكونات:

ملعقة كبيرة من حساء زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة صودا الخبز

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

ربع كوب من الصبار

طريقة التحضير:

تخلط المكونات حتى تشكل عجينة متجانسة. ضع المستحضر على المناطق المصابة بالبقع السوداء واتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة. اشطف بشرتك بالماء البارد. كرري هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع حتى تحصلي على نتائج مرضية.

فوائد الليمون

الليمون لتبييض البشرة

ينصح باستخدام الحمضيات لتبييض البشرة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي الندوب المستعصية، البقع السوداء ، حيث ان هناك بعض العيوب التي قد تساعد الحمضيات في القضاء عليها إذا تم استخدامها بانتظام وفقًا لهذه الدراسة ، فإن حمض الأسكوربيك الموجود في الحمضيات سيكافح بفعالية فرط تصبغ سبب مقنع آخر لاستخدام الحمضيات كمستحضرات تجميل طبيعية.

ينصح باستخدام الحمضيات لتبييض البشرة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي الندوب المستعصية، البقع السوداء ، حيث ان هناك بعض العيوب التي قد تساعد الحمضيات في القضاء عليها إذا تم استخدامها بانتظام وفقًا لهذه الدراسة ، فإن حمض الأسكوربيك الموجود في الحمضيات سيكافح بفعالية فرط تصبغ سبب مقنع آخر لاستخدام الحمضيات كمستحضرات تجميل طبيعية. الحمضيات ، حليفك في مكافحة الشيخوخة

قد تكون شيخوخة الخلايا هي سبب ظهور المهام المظلمة. لمواجهة هذا التأثير، يزيد فيتامين C الموجود في الجرجير من تكوين الكولاجين الضروري لمرونة الجلد وفقًا لمقال نُشر في المجلة العلمية Nutrients، فإن هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء يحمي الجسم من آثار الشيخوخة بخصائصه المضادة للأكسدة.

فوائد صودا الخبزاو الكربوناتو

يعتبر بيكربونات الصوديوم مثالياً لتبييض البشرة حيث أن بيكربونات الصودا علاج معروف للتعامل مع المهام الصعبة، وتعمل خصائص التبييض عن طريق مكافحة العيوب الناتجة عن فرط التصبغ أو الحلاقة بشكل فعال. علاوة على ذلك، تسمح قوتها الكاشطة بالقضاء على الجثث التي قد تساهم في المهام المخلة بالشرف.

فوائد زيت الزيتون

لحماية بشرتك استخدم زيت الزيتون لا شيء يضاهي بضع قطرات من زيت الزيتون لترطيب عميق وحماية للبشرة. بسبب خصائص التقشير، تستعيد البشرة إشراقها بينما تحميها من الشيخوخة وفقًا لدراسة كانت قد نُشرت في المجلة العلمية International Journal of Molecular Sciences، فإن زيت الزيتون يحارب تهيج الجلد ويعمل كحاجز طبيعي ضد الاعتداءات الخارجية.

فوائد الصبار

لترطيب طبيعي استخدم الصبار حيث ان الصبار، عند نقعه في الماء، علاج طبيعي لترطيب البشرة بعمق كما أنه يحفز تكوين حمض الهيالورونيك الضروري للحفاظ على أنسجة الشيخوخة. وفقًا لهذه الدراسة، يمكن للنباتات أن تكافح بشكل فعال مشاكل الجلد مثل الصدفية.