نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني على أصوله بالخلطة والتتبيلة السرية وبطعم أحلي من المحلات في المقال التالي
بكمية من اللحمة المفرومة والتتبيلة التي تضفي إليها نكهة مميزة وجميلة، والمكونة من البصل والطماطم والفلفل الأخضر والبهارات، ويتم وضعه في الخبز البلدي ثم يوضع فى الفرن، وهذا هو الحواوشي الذى يعشقه ملايين المصرين لهذا تفضل تفضل ربة المنزل بالقيام بعمل الحواوشي في المنزل بمكونات موجودة فى كل منزل وبطريقة بسيطة وسهلة التحضير، ويوجد أنواع من الحواوشي مثل الحواوشي المصرى والحواوشي الإسكندراني الذي يكون طعم الحواوشي حار، وتتعدد طرق عمل اللحمة المفرومة والاكلات التي تدخل فيها مثل المكرونة باللحمة المفرومة والشاورما وبطاطس محشي باللحمة المفرومة والبيتزا والكريب ، والحواوشي الذي يعتبر أشهر الأنواع التي تجهز باللحمة المفرومة، ويعتبر الحواوشي من أشهر الوجبات في مصر نظرا لطعمها المميز والرائع، فلا ننصح بشراء ساندويتشات الحواوشي من الباعة الجائلين والمحلات لأنها غير نظيفة، ومليئة بالدهون والزيوت، ويمكن أن تسبب تسمم الجسم لذلك ننصح بعمل الحواوشي الذى يقدم في وجبة الغذاء أو وجبة العشاء بجوار طبق من البطاطس المقلي أو بجوار طبق من المخلل، ويمكن عمله في رغيف بلدي جاهز أو عجين الخبز يمكن صنعه فى المنزل.
مكونات تتبيلة وعمل الحواوشي
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة
- ثلاثة ثمرات من البصل
- ثمرة واحدة من الطماطم
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر
- ثمرة واحدة من الفلفل الألوان
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود
- ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل
- رشة صغيرة من الحبهان
- رشة صغيرة من الكركم
- رشة صغيرة من البابريكا
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- كمية من مناسبة من الخبز البلدي
طريقة عمل تتبيلة وعمل الحواوشي
- أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به اللحمة المفرومة والبصل المبشور والطماطم المقطع إلى قطع صغيرة جدا والفلفل الأخضر المقطع والفلفل الألوان المقطع والفلفل الحار حسب الرغبة والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والزنجبيل والحبهان والكركم والبابريكا والقرفة وزيت الزيتون، وبعد ذلك نقوم بمزج هذه المكونات جيدا حتى يصبح خليط متجانس.
- وبعد تجهيز اللحمة بالتتبيلة الرائعة نقوم بتحضير كمية مناسبة من اللحمة المفرومة المتبلة ثم نضعها في رغيف الخبز ثم نضعه في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونكرر نفس الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ولمدة خمسة عشر حتى يتم نضجها.
- وبعد تمام النضج تقدم ساخنة فى طبق التقديم ويمكن إضافة قليل من الكاتشب أو المايونيز.
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