طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني على أصوله بالخلطة والتتبيلة السرية وبطعم أحلي من المحلات

بكمية من اللحمة المفرومة والتتبيلة التي تضفي إليها نكهة مميزة وجميلة، والمكونة من البصل والطماطم والفلفل الأخضر والبهارات، ويتم وضعه في الخبز البلدي ثم يوضع فى الفرن، وهذا هو الحواوشي الذى يعشقه ملايين المصرين لهذا تفضل تفضل ربة المنزل بالقيام بعمل الحواوشي في المنزل بمكونات موجودة فى كل منزل وبطريقة بسيطة وسهلة التحضير، ويوجد أنواع من الحواوشي مثل الحواوشي المصرى والحواوشي الإسكندراني الذي يكون طعم الحواوشي حار، وتتعدد طرق عمل اللحمة المفرومة والاكلات التي تدخل فيها مثل المكرونة باللحمة المفرومة والشاورما وبطاطس محشي باللحمة المفرومة والبيتزا والكريب ، والحواوشي الذي يعتبر أشهر الأنواع التي تجهز باللحمة المفرومة، ويعتبر الحواوشي من أشهر الوجبات في مصر نظرا لطعمها المميز والرائع، فلا ننصح بشراء ساندويتشات الحواوشي من الباعة الجائلين والمحلات لأنها غير نظيفة، ومليئة بالدهون والزيوت، ويمكن أن تسبب تسمم الجسم لذلك ننصح بعمل الحواوشي الذى يقدم في وجبة الغذاء أو وجبة العشاء بجوار طبق من البطاطس المقلي أو بجوار طبق من المخلل، ويمكن عمله في رغيف بلدي جاهز أو عجين الخبز يمكن صنعه فى المنزل.

مكونات تتبيلة وعمل الحواوشي

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ثلاثة ثمرات من البصل

ثمرة واحدة من الطماطم

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة من الفلفل الألوان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل

رشة صغيرة من الحبهان

رشة صغيرة من الكركم

رشة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

كمية من مناسبة من الخبز البلدي

طريقة عمل تتبيلة وعمل الحواوشي