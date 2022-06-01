فوائد لبان الذكر الأسطورية.. لن تتوقفوا عن استخدامه بعد هذا المقال

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فوائد لبان الذكر الأسطورية، يعد لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، ويعالج الكثير من الأمراض وأيضًا له تأثير كبير في علاج مشاكل البشرة، في هذا المقال نسرد لكم فوائد لبان الذكر على البشرة والجسم.
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فوائد لبان الذكر
يوجد العديد من فوائد لبان الذكر ومن هذه الفوائد نطرحها لكم فيما يلي.
- يساعد لبان الذكر في علاج طرد البلغم والكحة الحادة، نضع ٢ ملعقة من لبان الذكر في كوب ونصف من الماء ويترك لمدة ١٠ ساعات ثم يتم تناوله، أو يتم مضغه يوميًا.
- يساعد بشكل كبير في علاج الزهايمر والحفاظ على الذاكرة.
- يعالج الشعب الهوائية.
- تناول لبان الذكر يساعد في إنقاص الوزن والقضاء على السمنة.
- يساعد في علاج نزلات البرد.
- يعمل على التخلص من ألم ووجع العضلات والمفاصل، تناول لبان الذكر يوميًا يعالج العديد من الأمراض.
- تناول لبان الذكر يعالج الضغط المرتفع.
- يساعد أيضًا في علاج الإمساك مما يسهل عملية الهضم.
- يساعد في طرد البكتريا والجراثيم في جسم الأنسان.
- تناول لبان الذكر يساعد في علاج ألم المعدة.
- يعالج الحموضة والانتفاخ في البطن.
- يساعد في طرد السموم المتواجدة في الجسم كما أنه يعطي الجسم النشاط والحيوية.
فوائد لبان الذكر للبشرة
هناك العديد من فوائد لبان الذكر للبشرة ومنها ما يلي.
- نقع كمية من لبان الذكر تساعد في شد البشرة والقضاء على التجاعيد.
- كما أنه يعالج الهالات السوداء التي تسببها أشعة الشمس الضارة.
- يساعد في القضاء على البقع الداكنة في البشرة.
- يساعد في تفتيح وتبيض البشرة نضع لبان الذكر في الماء ونتركه لمدة ٧ ساعات ثم نقوم بوضعه على البشرة بقطعة قطنية ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.
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