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طريقة عمل البامية الرائعة على أصولها، تعد البامية من أفضل أنواع الخضروات التي تتواجد في الصيف بشكل دائم، ولقد اشتهرت منذ عصور طويلة تعود إلى العصر الروماني، حيث يتم طهيها بطرق عدة وأشكال مختلفة وكل شخص يتفنن في تجهيز طبق البامية حسب حسه الفني في الطبخ، لذا قررنا أن نذكر لكم أكثر الطرق شيوعا وأتباعها أثناء إعداد البامية، وذلك من خلال مواصلة قراءة هذا المقال حتى نهايته. طريقة عمل طبق الفول الصباحي.. شهي ومغذي لأطعم فطور مقادير البامية إحضار ملعقتان كبيرتان من الزيت.

إحضار عدد بصلة واحدة ويجب أن تكون مفرومة.

إحضار ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

إحضار ربع ملعقة من الملح.

إحضار ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

إحضار ربع ملعقة من البابريكا.

إحضار ثلاث ملاعق كبار من صلصة الطماطم.

إحضار نصف كوب ماء.

إحضار نصف كوب من عصير الليمون

إحضار ربع كيلو من البامية. طريقة تحضير البامية عليك إحضار وعاء واسع وضعي فيه الزيت وقم بتسخينه. انزل بالبصل حتى يتحمر، وبعد ذلك انزل بالثوم حتى يأخذ لون. نضيف البامية بعد أن يتم غسلها جيدا، وتقطيعها مكعبات ذات حجم صغير، وإذا كان البامية صغيرة الحجم بطبيعتها يمكن استخدامها سليمة هكذا دون تقطيع. نحضر صلصة البامية من خلال تقليب الصلصة مع الماء، وإضافتها إلى البامية. نضع التوابل من الملح والفلفل الأسود والبابريكا إلى البامية، ونتركها تغلي وننتظر حتى تتسبك البامية جيدا، ويصبح طعمها شهي. يتم وضعها في طبق تقديم، وإضافة القليل من عصير الليمون إليها. إرشادات أن وضع التوابل في النهاية يجعلك تستشعر بطعم البامية.

عدم الإكثار من صلصة الطماطم يجعل مذاق البامية أشهى وأفضل.

استخدام معجون الطماطم بدلا من عصير الطماطم يكسب البامية لون احمر جميل في الصلصة الخاصة بها.

تشويح البامية مع البصل يجعل لها مذاق مميز وخاص للغاية. عمر شويل - جدة طريقة عمل البامية الرائعة على أصولها.. شهية ومغذية وسهلة التحضير - ثقفني

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