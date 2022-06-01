مشاكل صحية تظهر علي اللسان فماذا يقول لون لسانك عن صحتك

أثبتت الكثير من الدراسات أن معظم المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان تظهر علي اللسان وذلك بسبب اتصال اللسان بالمخ وبأعضاء الجسم المختلفة عن طريق الكثير من المسارات العصبية وهذه التغيرات في لون اللسان لا تدعو للقلق إلا إذا كانت دائمة لان بعض هذه التغيرات تكون مؤقتة بسبب تناول بعض الأطعمة أو العصائر أو بسبب التدخين وسوف نتحدث هنا عن تغير لون اللسان وما قد يشير إليه من أمراض والتي لا تثبت صحتها إلا بعد استشارة الطبيب المختص .

اللون الطبيعي للسان

يعتبر اللون الطبيعي للسان هو اللون الوردي الفاتح ويكون مغطي بطبقة بيضاء رقيقة وملمس السطح خشن قليلا أما أي تغيرات في لون اللسان بشرط أن تكون تغيرات دائمة تدعو إلي ضرورة التوجه إلي الطبيب المختص .

ماذا يقول لون لسانك عن صحتك

نتحدث هنا عن بعض الأمراض التي تصيب الإنسان والتغيرات في لون اللسان التي تشير إليها

اللون الأسود للسان يشير إلي الإصابة بسرطان الدم .

وجود طبقة صفراء دائمة علي اللسان تشير إلي وجود مشاكل في الحويصلة الصفراوية أو الكبد .

اللون البني للسان يشير إلي وجود مشاكل في الجهاز الهضمي .

أما اللون الرمادي للسان يشير إلي الإصابة بفقر الدم .

أما اللون الأزرق للسان يشير إلي وجود مشاكل بالرئة .

وجود طبقة بيضاء سميكة بصورة دائمة تشير إلي وجود عدوي فطرية أو فيروسية .

أما اللون الأحمر للسان يشير إلي الإصابة بنزلات البرد أو العدوي البكترية .

اللون الشاحب يدل علي نقص بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية .

أسباب تشقق اللسان

تشقق اللسان مشكلة مزعجة تصيب الكثير فتأثر علي النطق أو تسبب انبعاث الروائح الكريهة من الفم أو تسبب الإلآم عند تناول الطعام ومن أهم أسباب تشقق اللسان

نقص بعض الفيتامينات .

حدوث عدوي جرثومية أو فطرية أو فيروسية مثل فطر الكانديدا .

التعرض للالتهاب نتيجة تناول الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل .

التدخين .

الإصابة بمتلازمة داون .

الحساسية لبعض أدوية التهاب الفم والأسنان .

علاج تشقق اللسان