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طريقة تحضير كعك الشاي بالسمسم، أصبح الكثير من الأشخاص يبحثون عن بعض المخبوزات الخفيفة التي يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي، لهذا ووقع اختيارنا على كعك الشاي بالسمسم، والذي يسهل تحضيره في خطوات سهلة وسريعة وفي وقت قياسي للغاية، واليوم سوف نوضح لكم الشكل الأساسي الذي يساعدكم على البدء في عمل كعك الشاي بالسمسم بخطوات يسيرة. طريقة عمل البامية الرائعة على أصولها.. شهية ومغذية وسهلة التحضير مكونات عمل كعك الشاي بالسمسم إحضار أربعة كوب من الدقيق.

إحضار ملعقة ونصف من الملح الناعم.

إحضار ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

إحضار كوبان من الماء الدافئ.

إحضار كوب واحد من السمسم. طريقة تحضير كعك الشاي بالسمسم نحضر وعاء كبير ونبدأ بنخل كلا من الدقيق والملح معا، وذلك تجنبا لوجود اي كتل أو رواسب في الدقيق. نضيف الخميرة الفورية إلى الماء حتى تذوب تماما، وبعد ذلك نضعها إلى الدقيق مع مراعاة إضافة السمسم إلى الدقيق. نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة. يتم تشكيل العجينة ووضعها داخل دبس العنب، ونضعها في الباقي من السمسم المحمر. نكرر العملية مرار وتكرارا حتى ننتهي من كمية العجينة الموجودة لدينا. نحضر صينية متوسطة ونضع فيها ورق الزبدة، ونقوم بتقطيع الكعك وندخله الفرن. ننتظر إلى أن يستوي الكعك تماما، ويكون جاهز. إرشادات قبل كل شيء يجب أن يقع اختيارك على الدقيق الأبيض الذي يصلح لمثل هذه المخبوزات، وقبل البدء في عجن هذا الدقيق لابد من نخله وتلقينه جيدا.

البعض يفضل الكعك هذا سادة دون إضافة أي حشوة سواء ملبن أو شوكولاتة أو عجوة، ولكن لابأس اذا اقبلت على إضافة أي من هذه الحشوات.

أيضا شيء ضروري تجهيز الفرن من خلال تشغيله قبل إدخال صاج الكعك، وذلك لكي يكون الفرن مهيأ لاستقبال الكعك ويتم تسويتها بشكل جيد.

يمكنك الاستعانة ببعض روائح الكعك فهذا يجعل الكعك مميز المذاق. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كعك الشاي بالسمسم لأجمل مخبوزات شهية ومفيدة مع مشروبك الساخن - ثقفني

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