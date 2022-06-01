نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجلاش المحشي بالكنافة الذي اكتسح الموائد الرمضانية هذا العام في المقال التالي
طريقة عمل الجلاش المحشي بالكنافة، إن الجلاش يعد واحد من أشهي الحلويات التي يمكن تناولها، والتي يمكن إعداده بكل سهولة وسرعة ويمكن أيضا إضافة العديد من الحشوات في الجلاش، واليوم سوف نخص بالذكر الجلاش المحشي كنافة، وسوف نبين لكم تفصيلا طريقة تنفيذه في البيت بشكل موفر، وبدون أي مصاريف، وذلك على هذا الشكل
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مكوّنات عمل جلاش محشى كنافة
- عليك إحضار كوب واحد من السمنة.
- إحضار باكيت كبير من الجلاش العجينة.
- إحضار كيلو من الكنافة.
- إحضار كوب ونصف من اللوز.
- إحضار كوب ونصف من السوداني.
طريقة تجهيز شربات الجلاش
- إحضار 2 كوب من الماء.
- إحضار 2 كوب من السكر.
- إحضار ربع ملعقة من ملح الليمون.
- إحضار ربع ملعقة من الفانيليا
يتم خلط الماء والسكر على النار وتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان ننزل بملح الطعام، والفانيليا ونتركه على نار هادئة دون تقليب.
طريقة التحضير
- عليك تجهيز السمنة وجعلها سائلة، والبدء في أخذ رقائق الجلاش ووضع بين كل طبقة وأخرى سمنه، ويتم دهنها باستخدام الفرشاة.
- نحضر طاسة ونضع فيه سمنة ونبدأ بتحميص الكنافة جيدا حتى تأخذ لون ذهبي لكي تستخدم في حشو الجلاش.
- نضيف اللوز والسوداني إلى الكنافة المحمرة ويتم اخذ القليل من هذا الخليط، واستخدامه كحشوة للجلاش.
- تتم عملية الحشو عن طريق تقطيع الجلاش بشكل طولي وإلى لفات صغيرة، ومن ثم نضع حشوة الكنافة في المنتصف، و نلف الجلاش جيدا، وندهن الجلاش من أعلى بالسمنة.
- نرص الجلاش في صاج مدهون بالزبدة، وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يأخذ لون مائل للذهبي.
- بعد أن يتم تسوية الجلاش نضعه في الشربات، وبعد أن يمتص الشربات يتم تصفيته جيدا، ووضعه في طبق تقديم ويمكنك أن ترش عليه من الأعلى القليل من الفستق أو جوز الهند.
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