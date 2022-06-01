طريقة عمل الجلاش المحشي بالكنافة الذي اكتسح الموائد الرمضانية هذا العام

طريقة عمل الجلاش المحشي بالكنافة، إن الجلاش يعد واحد من أشهي الحلويات التي يمكن تناولها، والتي يمكن إعداده بكل سهولة وسرعة ويمكن أيضا إضافة العديد من الحشوات في الجلاش، واليوم سوف نخص بالذكر الجلاش المحشي كنافة، وسوف نبين لكم تفصيلا طريقة تنفيذه في البيت بشكل موفر، وبدون أي مصاريف، وذلك على هذا الشكل

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مكوّنات عمل جلاش محشى كنافة

عليك إحضار كوب واحد من السمنة.

إحضار باكيت كبير من الجلاش العجينة.

إحضار كيلو من الكنافة.

إحضار كوب ونصف من اللوز.

إحضار كوب ونصف من السوداني.

طريقة تجهيز شربات الجلاش

إحضار 2 كوب من الماء.

إحضار 2 كوب من السكر.

إحضار ربع ملعقة من ملح الليمون.

إحضار ربع ملعقة من الفانيليا

يتم خلط الماء والسكر على النار وتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان ننزل بملح الطعام، والفانيليا ونتركه على نار هادئة دون تقليب.

طريقة التحضير