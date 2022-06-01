وصفة سريعة لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد أفضل من البوتوكس في دقائق فقط، تعد التجاعيد مشكلة تزعج النساء بشكل عام وتسبب لهم بعض الحرج وخاصةً عند التقدم في السن، مما تبحث عن أسرع الطرق للحصول علي بشرة أكثر شباب، ولكن منتجات تفتيح البشرة ليست الحل الأمثل لعلاج مشاكل الوجه حيث يدخل في تركيبها مواد كيميائية ضارة علي الجلد، لذلك فإن هذه الوصفة من أقوى الوصفات التي تتميز بفاعليتها في تفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد وذلك لأن الموز وزيت الزيتون يحتوي كلا منهما على مضادات الأكسدة التي تؤخر ظهور التجاعيد، وهي من الوصفات التي تكون آمنة فليس لها أي أعراض جانبية وذلك لأن مكوناتها طبيعية ولا تسبب أي نوع من التحسس للبشرة.

وصفة الموز وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد

يعد قناع الموز وزيت الزيتون من أقوى الأقنعة التي تتميز بفاعليتها في تليين الخطوط العميقة ومحاربة التجاعيد.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة سريعة لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد بشكل فعال.

مكونات الوصفة

ثمرة فاكهة من الموز.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نهرس في وعاء ثمرة الموز جيداً.

ونضيف إليها ملعقتين زيت الزيتون.

تخلط المكونات جيداً إلى أن يحدث تجانس فيما بينها.

طريقة الاستخدام

قم بتنظيف البشرة جيدا بالغسول المناسب.

وزع الخليط على البشرة.

اترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

يمكنك شطف الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد بعد انتهاء المدة المحددة

للحصول على أفضل النتائج في إخفاء التجاعيد وتفتيح البشرة من الأفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

فوائد وصفة الموز وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

لا تقتصر فوائد الموز على الصحة العامة للجسم ولكنه أيضاً، يقدم العديد من الفوائد للبشرة والتي منها ما يلي:

يمد البشرة بالترطيب الكافي لصحتها.

يساعد في التخلص من البثور وحب الشباب.

يمنح البشرة نعومة فائقة.

يزيل شوائب البشرة مما يجعلها تبدو أكثر نقاء وصفاء.

يقوم بدور فعال في تأخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

يخفف من التهابات البشرة.

يحمي البشرة من تأثير أشعة الشمس التي تضر بصحتها.

يقوم بدور فعال في تبييض الأماكن الداكنة في البشرة وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة