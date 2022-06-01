طريقة عمل طبق الفول الصباحي.. شهي ومغذي لأطعم فطور

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طريقة عمل طبق الفول الصباحي، أصبح طبق الفول المدمس من أساسيات السحور في مصر، والذي يعد وجبة من الوجبات الرئيسية التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز من قدرة الجسم على العمل لأطول فيرة بدون الشعور بالجوع وأيضا سهولة الصيام، لذا أردنا أن يكون الحديث اليوم عن طريقة إعداد طبق الفول بالشكل الشهي، واستخدام عدة طرق تجعل الفول ذو طعم لذيذ، وذلك في الفقرات القادمة.
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طريقة تحضير أطعم طبق الفول
تختلف وتتنوع الوصفات والاضافات التي يتم وضعها على الفول، ونحن اليوم وجدنا أنه من الضروري أن نذكر بعض الوصفات والتكات السحرية على هذا الشكل:-
مقادير عمل الفول بالصلصة
- إحضار كوب واحد من الفول المدمس.
- إحضار نصف بصلة مقطعة شرائح صغيرة جدا
- إحضار خمس ملاعق من زيت الزيتون.
- إحضار فلفل اخضر رومي، وفلفل اخضر حار ويتم تقطيعه قطع صغيرة الحجم.
- إحضار حبة واحدة من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.
- إحضار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- إحضار ربع ملعقة كمون.
- إحضار رشة ملح.
وصفة إعداد وتجهيز الفول
- نحضر طاسة واسعة نضع الزيت يسخن، وننزل بالبصل والطماطم والفلفل الأخضر الرومى والحار تذبل ويتبل في الزيت.
- بعد ذلك ننزل بالفول المدمس، ونقلب جيدا.
- نضع الملح والفلفل الأسود، ونترك الفول على نار هادئة حتى يتسبب بشكل جيد على النار.
- نضع الفول في طبق التقديم، ونضيف إليه ملعقة واحدة من الزيت، ورشة الفلفل الأسود، و ننزل بعصير الليمون، ونضع بجانبه العيش البلدي الطازج، وبالهنا والشفا.
طريقة أخرى لتحبيش الفول
- إحضار الفول المدمس.
- إحضار ملعقتان من الطحينة.
- إحضار ملعقة واحدة من الكمون.
- إحضار ربع ملعقة صغيرة الملح.
- إحضار ملعقتان من زيت الزيتون.
- إحضار ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- يتم إضافة العديد من المكونات السابقة على الفول، وخلطها جيدا.
- هكذا يكون الفول جاهز ويمكن تقديمه وتناوله على السحور.
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