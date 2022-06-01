طريقة الطعمية المصرية البيتى على طريقة المطاعم المظبوطة مقرمشة وخفيفة و موفرة جدا

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طريقة الطعمية المصرية البيتي، هناك الكثير من الأكلات الشعبية المصرية التي يشتهر بها الشعب المصري في جميع بلدان العالم، ومن أشهر هذه الأكلات هي الطعمية فهناك من يقومون بتسميتها كباب البسطاء وهذا لأن طعمها رائحتها مميزين جدًا مثل الكباب، ولقد تعودنا جميعًا على تناول هذه الوصفة من المطاعم و عربات الشارع وهذا لأنهم يقومون بتحضيرها بطريقة خاصة بهم تجعل الطعمية مميزة جداً هشه من الداخل وخفيفة رائحتها شهية، ومن هنا تتساءل جميع الأمهات عن طريقة تحضيرها وسنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير الطعمية من المنزل بدون ما تسود وتكون هشه وخفيف. مكونات الطعمية المصرية البيتي نصف كيلو فول مجروش (فول بدون قشر)

2 بصلة متوسطة الحجم.

كوب خضرة مشكلة بقدونس و شبت و كزبرة و كرات

9 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة كسبرة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

زيت غزير للقلي.

ماء. طريقة تحضير الطعمية المصرية البيتي في البداية نأتي بالفول المدشوش ونقوم بغسله بالماء الجاري جيدًا ونتأكد من عدم وجود أتربة عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع الفول المدشوش في وعاء كبير ونسكب عليه ماء ساخن حتى يغطى تماماً ونتركه لمدة ليلة كاملة.

ثم نقوم بتصفية الفول المدشوش المنقوع وغسله بالماء.

بعد ذلك نأتي بالكبة ونقوم بوضع الفول المدشوش ونقوم بضربه حتى يصبح قوامه ناعم.

نضع الفول بعد ضربه في الكبة في وعاء كبير.

نأتي بالبصل ونقوم بتقشيرها تقسيمه إلى أربع قطع.

نضع البصل في الكبة ونقوم بفرمه حتى يفرم ثم نضعه على الفول المدشوش.

ثم نأتي بالخضرة ونقوم بتقطيعها ووضعها في الكبة ونضع معها الثوم و نقوم بفرمها معا ثم نضعهم على الفول والبصل.

نضيف الملح والكمون والكسبرة والفلفل الأسود و نقلب كافة هذه المكونات مع بعضهم جيدًا.

هذه الطريقة سوف تسهل عليكي فرم الطعمية المصرية جدًا دون أن يحدث ثقل على الكبة. ة

بعد ذلك نقوم بفرم خليط الطعمية في الكبة حتى يتجانس كافة المكونات، ويمكنك هنا التحكم في قوام الطعمية تريده خشن أو ناعم حسب رغبتك.

يمكنك إضافة القليل من الماء إذا احتاجت أثناء الضرب.

بعد ذلك نقوم بتقسيم خليط الطعيمة في أكياس ثلاجة ويتم الإحتفاظ بها في الفريزر.

عند التحضير نخرجها من الفريزر قبلها بساعة لكى تفك.

لكى تصبح هشة وخفيفة قومي بضرب الخليط عند التحضير في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب اليدوي، سيجعلها هشه وخفيف جدًا.

ثم نقوم بتشكيلها أقراص أو أصابع كما تفضلين.

نضع زيت غزير ساخن في الطاسة و نقوم بقلي الطعمية حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد ذلك نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ وتقدم للطعام ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة الطعمية المصرية البيتى على طريقة المطاعم المظبوطة مقرمشة وخفيفة و موفرة جدا - ثقفني

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