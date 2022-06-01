دلكة الخميرة المنزلية لتبييض وتفتيح المناطق الداكنة وإزالة الجلد الميت من الجسم كله

بكمية مناسبة من الخميرة والسكر والنشا والليمون والعسل وزيت اللوز نصنع خلطة الخميرة السحرية لتبييض الأماكن الداكنة التي تسبب الإحراج لكثير من الفتيات والسيدات، والخميرة من المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على البشرة لأنها تحتوى على الفيتامينات التي تتغلغل بداخل الجلد وتعمل على تفتيحه عشرة درجات، ومن أسباب إسمرار وغمقان الأماكن الداكنة عدم التعرض للهواء وعدم إرتداء الملابس القطنية، وإستخدام مزيلات العرق بكثرة التي تعمل على سد مسام الجلد فتسبب اللون الداكن للجلد، وإستخدام الشفرات والكريمات لإزالة الشعر وإحتكاك الفخذين، وقلة النظافة الشخصية، لذلك تهتم كل الفتيات والسيدات وبصفة خاصة العروس المقبلة على الزواج بتبييض الأماكن الداكنة فلا يوجد حل مفعوله قوي وسريع سوي خلطة الخميرة التى تناسب جميع أنواع البشرة مثل البشرة الجافة أو الدهنية.

تعد الخميرة من اشهر المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح الاماكن الداكنه فى البشرة، فهى مكون سحرى بسيط، فهى تحتوى على مادة فعالة لتحسين وتجديد خلايا البشرة وتعطيها إشراقة ولمعان مذهل، فالكثير من الفتيات تعانى من ظهور أماكن غامقة على البشرة فلا تعرف الطريقة الصحيحة للحصول على بشرة بيضاء ونقية، لذلك ينصح باستخدام الخميره فى تفتيح وتبييض البشرة وإزالة الجلد المسمر فى دقائق معدودة .

مكونات خلطة الخميرة لتبييض الأماكن الداكنة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل

قطعة من الثلج

طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض الأماكن الداكنة