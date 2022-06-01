نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الخميرة المنزلية لتبييض وتفتيح المناطق الداكنة وإزالة الجلد الميت من الجسم كله في المقال التالي
بكمية مناسبة من الخميرة والسكر والنشا والليمون والعسل وزيت اللوز نصنع خلطة الخميرة السحرية لتبييض الأماكن الداكنة التي تسبب الإحراج لكثير من الفتيات والسيدات، والخميرة من المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على البشرة لأنها تحتوى على الفيتامينات التي تتغلغل بداخل الجلد وتعمل على تفتيحه عشرة درجات، ومن أسباب إسمرار وغمقان الأماكن الداكنة عدم التعرض للهواء وعدم إرتداء الملابس القطنية، وإستخدام مزيلات العرق بكثرة التي تعمل على سد مسام الجلد فتسبب اللون الداكن للجلد، وإستخدام الشفرات والكريمات لإزالة الشعر وإحتكاك الفخذين، وقلة النظافة الشخصية، لذلك تهتم كل الفتيات والسيدات وبصفة خاصة العروس المقبلة على الزواج بتبييض الأماكن الداكنة فلا يوجد حل مفعوله قوي وسريع سوي خلطة الخميرة التى تناسب جميع أنواع البشرة مثل البشرة الجافة أو الدهنية.
تعد الخميرة من اشهر المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح الاماكن الداكنه فى البشرة، فهى مكون سحرى بسيط، فهى تحتوى على مادة فعالة لتحسين وتجديد خلايا البشرة وتعطيها إشراقة ولمعان مذهل، فالكثير من الفتيات تعانى من ظهور أماكن غامقة على البشرة فلا تعرف الطريقة الصحيحة للحصول على بشرة بيضاء ونقية، لذلك ينصح باستخدام الخميره فى تفتيح وتبييض البشرة وإزالة الجلد المسمر فى دقائق معدودة .
مكونات خلطة الخميرة لتبييض الأماكن الداكنة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الليمون
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل
- قطعة من الثلج
طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض الأماكن الداكنة
- أولا نقوم بتنظيف وغسل الأماكن الداكنة بالماء جيدا وتجفيفها بمنشفة.
- وبعد ذلك نقوم بعمل الخلطة بتحضير وعاء مناسب ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة وإثنين ملعقة صغيرة من السكر وإثنين ملعقة كبيرة من النشا وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وإثنين ملعقة صغيرة من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب وإثنين ملعقة صغيرة من العسل ثم نقوم بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بوضع خلطة الخميرة على الأماكن الداكنة المراد تفتيحها ونتركها لمدة ساعة ونصف ونكرر هذه الخطوة ثلاثة مرات فى الأسبوع.
- وبعد ذلك نقوم بفرك خلطة الخميرة جيدا ثم نغسل الأماكن الداكنة بالماء ثم نمرر قطعة من الثلج على هذه الأماكن لسد مسام الجلد، وبعد شهر سوف نلاحظ تفتيح الأماكن الداكنة بإستخدام خلطة الخميرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكة الخميرة المنزلية لتبييض وتفتيح المناطق الداكنة وإزالة الجلد الميت من الجسم كله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.