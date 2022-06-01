نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل احذر خطورة تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين في المقال التالي
الخبز من المواد الغذائية التي تحتاج إليها السيدات بشكل كبير، وذلك نظرا للنمط الاستهلاكي الخبز في المنزل، فهو من أهم المواد التي يجب أن تتوافر بشكل كبير على سفرة الأكل مهما كان نوعية هذا الأكل، ولذلك تلجأ أغلب السيدات إلى حفظ الخبز في الفريزر، للحفاظ على صلاحية الخبز لأطول فترة ممكنة، ولكن دون أن تعلم أن حفظ الخبز من الممكن أن يسبب العديد من الأمراض، ومنها السرطان، ومن هذا التقرير سنقدم أسباب عدم حفظ الخبز في الفريزر والطريقة الصحيحة لحفظه.
لماذا يؤدي حفظ الخبز في الفريزر إلى السرطان
عادة ما تلجأ السيدات إلى حفظ الخبز في الفريزر داخل أكياس بلاستيكية، وهنا تكمن المشكلة، لأن هذه الأكياس لا تعتبر صحية أولا، وثانيا تتأثر بدرجات الحرارة الساخنة، عند شراء الخبز يتم وضعه ساخنا داخل هذه الأكياس، وبعد ذلك يتم تبريده لدرجات منخفضة، ومن ثم يتم إدخالها إلى الفريزر فتنخفض درجات الحرارة جدا، مما يؤدي ذلك إلى إنتاج مادة تسمى “الديوكسين”.
ومادة “الديوكسين” هي مادة مسببة للسرطان، هذا بخلاف دورة حياة الخبز، عند تبريد الخبز وإعادة تسخينه مرة أخرى، يعمل ذلك على ترتيب جزئيات الخبز، مما يؤدي إلى فقدان قيمته الغذائية وسرعة تعفنه، كل هذا بالإضافة إلى تكوين مخلفات بلاستيكية ناتجة عن الأكياس البلاستيك، والتي تتكون على الخبز، وتدخل إلى دم الإنسان، مما تسبب العديد من المشاكل الصحية للإنسان.
طريقة حفظ الخبز بطريقة آمنة
- بعد الحديث عن خطورة تخزين الخبز في أكياس بلاستيكية داخل الفريزر، نوضح لكم الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز.
- عند شراء الخبز يتم الانتظار حتى يبرد تماما.
- وبعد ذلك يتم حفظ الخبز في وعاء محكم الغلق، مخصص للاستخدام في الفريزر.
- ويتم وضعه في الفريزر بعد ذلك.
- وعند تناوله يتم إخراجه من الفريزر وتركه فتره حتى يذوب الثلج.
- يتم بعد ذلك تسخين الخبز وتناوله.
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