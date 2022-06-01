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يعد الرمان من الفاكهة ذات الطعم الشهي ويكثر تواجده في فصل الشتاء، فهو من الفاكهة التي تعطي طعم مميز جدا في العصائر وكذلك إذا تم إدخاله في الحلويات، فالرمان من الفاكهة الغنية بالكثير من العناصر التي يحتاجها الجسم، كما يصنع منه دبس الرمان الذي يدخل في بعض الوصفات والأكلات مثل البامية واليخنة، كما يضاف إلى اللحوم المشوية فيعطي طعم مميز لها، ويدخل في المحشي بأنواعه والكفتة، ويعطي لكل هذا طعم شهي ومميز. طريقة عمل دبس الرمان على النار المكونات: عشر حبات من الرمان.

يتطلب دبس الرمان إلى كمية كبيرة من الرمان، حيث هو المكون الأساسي في تلك الوصفة

ماء.

كوب سكر كبير.

نصف كوب من عصير الرمان.

زجاجة من الزجاج. طريقة تحضير دبس الرمان نقوم بتقشير الرمان وإخراج الحبات منه ثم توضع في الخلاط الكهربائي مع الماء لعمل كمية حوالي ثمانية أكواب من العصير.

بعد ذلك يسكب في قدر على النار ويوضع إليه السكر وعصير الليمون مع التقليب على النار.

نقلبه لعدة دقائق ثم نرفع القدر عن النار وبهكذا يكون تكون معنا دبس الرمان، نقوم بتفريغه في الزجاجة. فوائد دبس الرمان يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وبالتالي فهو مفيد للبشرة، كما يوجد به فيتامين ج لذا فإنه يساعد في معالجة مشاكل الشعر كالفراغات الموجودة في الشعر والتقصف والتساقط.

يقي المعدة من الأمراض.

يخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

يحمي الجسم من خطر الإصابة بأي فيروسات.

يحمي الجسم من خطر الإصابة بأي فيروسات. يعزز من صحة القلب.

يحمي من الإصابة بالسرطان.

كما أنه يساعد الجسم في التخلص من أي سموم.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يعطي للجسم طاقة للقيام بمهامه اليومية.

كما أنه يحمي من الإصابة بالأنيميا. عمر شويل - جدة الرمان فكرة هائلة واغلى من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكى هتقومى تعمليها حالا، على النار - ثقفني

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