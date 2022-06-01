وداعاً للتجاعيد مع صابونة القرنفل الرهيبة لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

صابونة القرنفل ، من أروع المستحضرات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة حيث تعمل على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف، وتجعلها تبدو جميلة وناعمة كبشرة الأطفال، كما تعمل الصابونة السحرية على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً، كما تساعد على القضاء على اسمرار البشرة وتزيل تجاعيد السنين من أول استعمال، ومكوناتها طبيعية توجد في كل منزل، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة القرنفل الرهيبة لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل صابونة القرنفل الرهيبة

توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقتين من القرنفل.

ملعقة كبيرة من العرق سوس.

ملعقتين صغيرتين من دقيق الأرز.

كوب من الماء.

كوب من الصابون المبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القرنفل الرهيبة لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والقرنفل، والعرق سوس ونقلبهم مع بعض. ثم نضع الوعاء على نار لمدة عشر دقائق حتى يغلي، ثم نصفي الخليط جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الصابون المبشور، ودقيق الأرز للماء المغلي ونقلب حتى يذوب الصابون. نضع الوعاء على النار مرة أخرى لمدة عشر دقائق حتى يغلي مرة أخرى. ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يصبح دافئ، ثم نحضر قوالب الصابون ونصب بها الخليط. نترك القوالب لمدة يوم كامل حتى تجف تماماً وتصبح متماسكة، ثم نخرجها من القوالب ونتركها في الهواء حتى تجف تماماً. نقوم باستخدام الصابونة كل يوم على البشرة حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة وخالية من التجاعيد نهائياً.

فوائد صابونة القرنفل للبشرة

تحتوي الصابونة على بعض الفوائد المذهلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-