نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأيس كوفي أو القهوة المثلجة مثل ستاربكس بأسهل وصفة وأرخص المكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الايس كوفى من المشروبات الصيفية التى يتناولها دائما عشاق القهوة، فهو يحضر بالحليب المثلج والكريم شانتيه مما يعطيه مذاق طيب، وهو يتميز برائحة القهوة الشهية ومذاقها الرائع، ويمكن تحضير الايس كوفى بأطعمه مختلفه ويمكن تحضيره بالعسل الابيض بدلا من السكر، واليوم نتعرف فى هذا المقال عن طريقة عمل الايس كوفى فى المنزل باقل التكاليف وبدون مجهود.

طريقة عمل الايس كوفى

المكونات

● ٢ ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

● كوب من الحليب المثلج.

● سكر حسب الرغبه.

● معلقة من بودرة الكاكاو المحلى.

● ٥ قطع من مكعبات الثلج.

● كريم شانتية للتزين.

● صوص شيكولاته للتزين.

الطريقة

● فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع الحليب المثلج مع القهوة سريعة الذوبان ويخفق جيدا.

● نقوم بتزين الكأس بصوص الشيكولاته.

● نقوم بتكسير الثلج الى قطع كبيرة ونضع الثلج فى كأس التقديم.

● نفرغ الايس كوفى من الخلاط الكهربى فى الكأس مع الثلج.

● نضع الكريم شانتيه على وجه الكأس ويزين الكاكاو المحلى.

● يقدم الايس كوفى مع قطع الشيكولاته او المكسرات.

● يمكن تحضير الايس كوفى بطعم الشيكولاتة او البندق او الفانيليا.

طريقة عمل عصير الاوريو بالقهوة.

المكونات

● ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

● كوب من الحليب المثلج.

● ٢ باكو من بسكويت الأوريو.

● كريم شانتيه للتزين.

● سكر حسب الرغبه.

● مكعبات ثلج.

● ملعقة صغيرة من الكاكاو المحلى.

الطريقة

● فى وعاء الكبة الكهربائية نقوم بتكسير بسكويت الأوريو.

● نضع الاوريو فى كأس التقديم مع مكعبات الثلج.

● نقوم بوضع الحليب والقهوة والسكر فى الخلاط الكهربائى ونقوم بالخفق بشكل جيد.

● نضع مشروب الحليب بالقهوة فى الكأس مع الأوريو ومكعبات الثلج.

● نقوم باضافة الكريم شانتيه على الوجه ويزين ببودرة الكاكاو على الوجه.

● يقدم الاوريو بالقهوه كمشروب مثلجا فى فصل الصيف.

فوائد القهوه

● الحماية من الاصابة بحصى المرارة.

● تقليل من الشعور بالاكتئاب.

● تقليل من الاصابه بمرض السرطان.

● تقليل خطر الإصابة بالزهايمر.

● تقليل احتمالية الإصابة بمرض السكر.

● يعمل على تحفيز الذاكرة ونشاط الدورة الدماغية.

● تعمل على تنشيط الدورة الدموية للقلب.

● يوجد لها عدة فوائد للشعر والبشرة.

● من اكثر انواع القهوه فائدة هى القهوه الخضراء التى تعرف بالقهوه العربى.