باستخدام الكوكاكولا.. افردي شعرك المجعد بكل سهولة في المنزل بأبسط الطرق

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فرد الشعر المجعد بالكوكاكولا، أصبحت الكثيرات من النساء يتساءلون عن كيفية فرد الشعر المجعد باستخدام الكوكاكولا، كما كانت قد تباينت الآراء بين المعارض والمؤيد، ومن الجدير بالذكر أن الكوكاكولا تحتوي على بعض من العناصر التي تغذي الشعر، كما أنها تساعد في تقليل تساقط الشعر وتقصفه وليس لها أي آثار جانبية، ولهذا فنحن في السطور التالية سوف نعرض لكم كيفية فرد الشعر المجعد بالكوكاكولا تابعونا حضراتكم من خلال المقال. طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا المكونات: سوف نحتاج إلى وعاء فارغ.

2 من عبوات الكوكاكولا، وذلك في حالة كان الشعر طويل، أما في حالة كان الشعر قصير، فهنا سوف نحتاج إلى عبوة واحدة من الكوكاكولا.

سوف نحتاج منشفة شعر. طريقة فرد الشعر باستخدام الكوكاكولا تتميز طريقة فرد الشعر المجعد بالكوكاكولا بأنها طريقة سهلة جداً، وجاءت تلك الطريقة كما يلي: نقوم في البداية بشطف الشعر، وذلك من خلال الشطف بعكس الشعر أي في جهة الوجه، ثم يتم وضع الشعر داخل هذا الوعاء الذي لدينا.

وبعدها نقوم بصب الكوكاكولا فوق الشعر بشكل تدريجي، ونقوم بتوزيعها فوق الشعر بالتساوي.

لابد من الانتباه إلى ضرورة عدم ملامسة الكوكاكولا الوجه أو العين، وذلك حتى لا تؤذيهم.

نقوم بترك الكوكاكولا لمدة طويلة تصل إلى ثلاثة ساعات، ثم بعدها نقوم بشطف الشعر باستخدام الماء بشكل جيد.

لابد من مراعاة عدم إستخدام أي منتجات إضافية لتصفيف الشعر.

يمكن استخدام مجفف الشعر “السشوار” في تجفيف الشعر، كما يمكن تركه حتى يجف بمفرده. بعض آراء خبراء الشعر عن استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر قال فيليب كينغسلي أن الكوكاكولا لا تساعد بدورها في تنظيف فروة الرأس، ولكنها على العكس قد تؤدي إلى تراكم بعض من جزئيات الأوساخ بين الشعر، وذلك على الرغم من تأثير الكوكاكولا الإيجابي في فرد الشعر والحصول على الشعر ناعم، ولكن الاستمرار على استخدام الكوكاكولا للشعر على المدى البعيد سوف يؤدي إلى نتائج غير مرغوب بها للشعر وفروة الرأس.

كذلك قال أنابيل كينغسلي أن استخدام الكوكاكولا سوف يجعل الشعر يبدو أكثر لامعاً، ولكن على الرغم من ذلك توجد بها بعض من المكونات الأخرى مثل شراب الذرة عالي الفركتوز التي سوف تجعل الشعر أكثر لزوجة. فوائد المكونات الطبيعية في فرد الشعر المجعد يعمل على فرد الشعر المجعد بشكل طبيعي.

تغذي الشعر وتمنحه الرطوبة والنعومة المطلوبة.

تمنع تساقط الشعر وتحد منه وتمنع تقصفه وهيشانه.

تساعد في تطويله وتكثيفه بشكل طبيعي.

تنعم الشعر وتجعله ذات رطوبة عالية.

تمنع تكون القشرة في الشعر وتقض على الفطريات. عمر شويل - جدة باستخدام الكوكاكولا.. افردي شعرك المجعد بكل سهولة في المنزل بأبسط الطرق - ثقفني

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