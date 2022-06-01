أصابع البطاطس المقرمشة بالفرن بمكونات اقتصادية وطعم مقرمش ولذيذ

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أصابع البطاطس المقرمشة ، من الأكلات البسيطة السهلة التي يتم تحضيرها بدون إضافة البيض أو الدقيق تمتاز بمذاق هش ومقرمش جداً، وهي من الأكلات الصحية من حيث التسوية فهي لا تقلي في الزيت بل يتم تسويتها باستخدام الفرن فهي أكلة خفيفة تتميز بطعم هش ومقرمش مناسبة جداً لوجبة الفطور او يمكن تقديمها على وجبة العشاء بجانب الكاتشب أو أي نوع من السلطات المختلفة، وتعتبر من الأكلات المحببة جداً للأطفال فهي هش ومقرمشة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بالفرن بقوام رائع وطعم لذيذ.
مكونات عمل أصابع البطاطس المقرمشة
تتكون أصابع البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- 3 حبات من البطاطس.
- ماء للسلق.
- 5 ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كوب من الجبن الموتزاريلا المبشورة.
- 2 ملعقة من البقدونس المفروم.
للوجه
- زيت زيتون.
- جبنة بارميزان مبشورة.
طريقة التحضير
يتم تحضير أصابع البطاطس المقرمشة بالفرن بقوام هش ومقرمش باتباع الخطوات الآتية:ـ
- نقوم بتقشيرها البطاطس وتقطيعها إلي مكعبات متوسطة ثم تغسل جيداً بالماء.
- ثم توضع في وعاء وتغمر بالماء ثم توضع على نار متوسطة حتي تنضج تماماً، ثم ترفع من النار وتصفى من الماء جيداً.
- توضع في طبق متسع ثم تهرس جيداً حتي تصبح ناعمة جداً ثم يضاف إليها الملح.
- ثم نضيف الفلفل الأسود والكزبرة الجافة ونقلب المكونات جيداً حتي تتماسك جيداً مع بعضها البعض.
- نضيف النشا ونقلب المكونات ثم يضاف البقدونس المفروم ونستمر في التقليب.
- تضاف الجبنة الموتزاريلا المبشورة ونستمر في التقليب حتي تتماسك المكونات مع بعضها البعض وتصبح كالعجينة.
طريقة التشكيل
- نقوم بتشكيل خليط البطاطس على شكل أصابع طويلة متوسطة الحجم.
- ثم توضع في صينية فرن مدهونة بملعقة من الزيت، ثم نقوم بدهن أصابع البطاطس بزيت الزيتون باستخدام بالفرشاة.
- نقوم بوضع القليل من الجبن البارميزان المبشورة على الوجه، ثم تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- تترك داخل الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن وتقدم مع الكاتشب بألف هنا وشفا.
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