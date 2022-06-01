نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة القهوة السحرية لتبييض البشرة وتفتيح البقع الداكنة والتخلص منها نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تفتيح البشرة من أهم العوامل التى تسعى إليها جميع النساء، كما أنهم يحلمون ببشرة بيضاء ناعمة بدون اى شوائب ويرغبون دائماً في الحصول على بشرة فاتحة ملساء لذلك يلجؤون لشراء بعض الكريمات التى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج وتوحيد لونها ولكنها باهظة فى الثمن، كما أنها يدخل بها بعض المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة البشرة، لذلك ننصحك سيدتي بتطبيق الوصفات الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة.

طريقه عمل وصفه لتفتيح البشرة بالقهوة

يجب الحرص على تقشير البشرة قبل البدء بأي وصفة للحصول على النتائج المطلوبة، حيث أن تقشير الوجه فوائد عديدة فى تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أن التقشير يعمل على إزالة الطبقة الخارجية للبشرة مما يؤدى إلى وتفتيحها وجعلها بشرة فاتحة وبيضاء اللون لذلك ننصح كل سيدة بعمل تقشير بسيط للبشرة الخارجيه حتى نتمكن من مدى فعالية وتأثير الماسك على البشرة وإليكم عمل وصفة لتقشير البشرة بالبن والسكر.

طريقه عمل تقشير الوجه بالقهوة

المكونات

● معلقة كبيرة بن.

● معلقة كبيرة سكر.

● ماء ورد للعجن.

طريقه تحضير مقشر طبيعى لتقشير الوجه بالقهوة

● نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها البن والسكر ونقلبهم جيدا ونضع قطرات من ماء الورد تدريجياً وتقبلهم جيداً حتى يتجانسوا.

● نقوم بتنظيف الوجه بالغسول المناسب للبشرة، ثم تجفيفها، نضع المقشر على الوجه والرقبة ونقوم بعمل حركات دائرية لمدة ثلاثة دقائق.

● نغسل الوجه من المقشرونجففه.

طريقه تحضير ماسك لتفتيح البشرة بالقهوة

المكونات

● معلقة كبيرة من الزبادى.

● معلقة صغيرة من البن السادة.

● معلقة صغيرة من النشا.

● نصف عصير ليمونه.

إعداد وصفة لتفتيح البشرة طبيعياً بالقهوة

● نحضر وعاء بلاستيكي ونضع بداخله الزبادى والبن والنشا ونقلب، ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جميع المكونات حتى تمام التجانس.

● نضعها على بشرة جافة تماماً على كامل الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة حتى يجف.

● نقوم بفرك الماسك من على البشرة ونعيد غسل الوجه مرة ثانية حتى يتلاشى جميع آثار الماسك.

● نضع تونر طبيعى للوجه بعد الماسك لإغلاق المسامات ويفضل ماء الورد.

هذه الوصفة رائعة فى الحصول على بشره فاتحه وناعمه خاليه من العيوب.