من أول دقيقة..وصفة الشبه لتبييض الوجه والجسم كانه سحر لن تصدقي النتيجة وتحدي

دائما تواجه الكثير من الفتيات العديد من المشاكل التي توجد بالبشرة فمن ضمن هذه المشاكل هي الرؤوس السوداء أو الهالات السوداء وأيضا مشكلة إسمرار البشرة، وكذلك مشكلة التصبغات أو الكلف والبقع الداكنة والحروق والتي تظهر عادة من التعرض الكثير لأشعة الشمس ومشكلة البثور وحب الشباب والمسام الواسعة، فكل هذه الأشياء تتسبب في إزعاج وخجل كل فتاة تعاني من هذه المشاكل فيرغبون في علاجها والتخلص منها بشكل طبيعي وسريع.

ولكن المشكلة الوحيدة التي تؤثر على الفتاة وتجعلها لا تشعر بالثقة في نفسها هي إسمرار الوجه فغالبا نجد العديد من السيدات يلجأون إلى إستعمال كريمات التفتيح أو مستحضرات التجميل، فهذه الأشياء تساعد بشكل كبير على تبييض البشرة وتجعلها جذابة وملفتة ولكن من المعروف أن هذه الكريمات تحتوي على مواد ضارة تدهور البشرة تماما وتتلفها وهذا يظهر بعد إستخدام هذه الكريمات مباشرة، ونجد عدد آخر من السيدات يحافظون على البشرة من التلف فيتجنبون إستخدام كل هذه الأشياء للمحافظة علي الوجه لذلك يفضلون إستعمال الخلطات الطبيعية ومنها خلطة الشبه، فأن الشبه من المكونات الطبيعية والتي يكون لها القدرة في تفتيح الوجه بشكل سريع جدا.

مكونات خلطة الشبه لتبييض البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الشبه المطحونة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

طريقة عمل خلطة الشبه لتبييض البشرة