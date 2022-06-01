هتعملي بنفسك في البيت برجر اللحمة البيتي بمكونات أقتصادية وأضمن ومثل الجاهز في المطاعم

طريقة عمل عجينة برجر اللحم في البيت، البرجر من الأطعمة اللذيذة المفضلة عند الجميع وبخاصة عند الأطفال والكبار أيضاً، ولكن كثير من الأمهات يفضلن منع أولادهن من تناول الأطعمة الجاهزة من الخارج وتحضيرها في المنزل كما هو الحال في برجر اللحم لضمان نظافته وعدم احتوائه على أي مكونات ضارة وفاسدة، ويمكن تحضير البرجر بكل سهولة في المنزل بلحم مضمون ونظيف.برجر المطاعم في المنزل

طريقة عمل عجينة برجر اللحم في البيت

المقادير:

مقدار 500 جرام لحمة مفرومة بها نسبة دهون متوسطة.

ملعقتان كبيرتان بقسماط ناعم.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

بيضة مخفوقة.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.

نصف ملعقة بهارات لحمة ناعمة.

ملعقة بصل بودر صغيرة.

ملعقة ثوم بودر صغيرة.

ربع ملعقة جوزة الطيب مطحونة.

ملعقة زيت صغيرة.

ملعقة صغيرة (5 جم) مسحوق بيكنج باودر.

طريقة تحضير برجر المطاعم في المنزل:

نخلط كل المكونات السابقة مع بعضها جيداً لتكون عجينة متماسكة. ثم نحضر قوالب دائرية أحجامها متساوية ونضع بها اللحم المفروم ونضغط عليها من المنتصف حتى نحصل على قطعة برجر بشكل متساوي مع مراعاة دهن قوالب البرجر بكمية زيت لمنع التصاق اللحم بها. نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها ملعقة زيت كبيرة ثم نضعها على النار. بعد ذلك نضع قطع البرجر في المقلاة وننتظر دقيقة ثم نقلبها على الوجه الآخر ونقلبها بشكل مستمر كل دقيقتين لمدة خمس دقائق فقط حتى تنضج. بعدما نرفع البرجر من على النار نضع الخبز من الجهة الداخلية لعدة ثواني في المقلاة ليأخذ نفس الطعم، ثم نطفيء النار ونزيل الخبز. نستخدم شرائح الجبن الشيدر، الكاتشب، المايونيز ونضعهم في الخبز حول قطعة البرجر وعليها الطماطم والخس المقطعين شرائح، ويمكن إضافة البصل أيضاً. يفضل تقديم الساندوتش بجانب البطاطس المقلية والعصائر أو البيبسي.

طريقة تجهيز صوص البرجر الحار في البيت

يعتبر الصوص من الأطعمة التي تزيد من جمال الأكل وخاصاً الأكل الجاهز مثل البرجر أو الشامورما ومثلاً البيتزا ولهذا على كل ر منزل أن تقوم بأعداد الصوصات في البيت حفظاً على صحة الأولاد وعدم شرائها من الخارج لأنها ليست مضمونة ولهذا سوف نقدم لكم في هذا المقال صوص يتم وضعه في الساندتش مع قطعة البرجر، تابعي هذا المقال.

المكونات:

نص كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

وملعقة كبيرة من الخردل(مستردة).

ربع ملعقة من الفلفل الأسد.

نص ملعقة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ثمرة واحدة من الخيار المخلل.

ربع ملعقة من الثوم البودر.

خطوات التحضير والتجهيز: