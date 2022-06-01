وصفة الثوم السحرية لتطويل الأظافر في 3 أيام لن تصدقي النتيجة من أول استعمال

يعد ضعف وتكسير الأظافر من أكثر المشاكل التى تتعرض لها معظم السيدات نتيجة عوامل الجو والتعرض المباشر لأشعة الشمس الذى يؤثر على صحة الأظافر مما يؤدي إلى تكسرها و إضعافها، ونحتاج إلى ترطيب وتقوية الأظافر والاهتمام بها والمحافظة عليها باستمرار للحصول على أظافر قوية وجذابة، وتوجد عدة طرق طبيعية لتطويل الأظافر طبيعياً دون أى تلف بها، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة عمل وصفة لتطويل الاظافر بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقه تحضير وصفة لتطويل الاظافر بالثوم

يعد الثوم من أكثر الوصفات الطبيعية الرائعة فى الحصول على أظافر طويلة وقوية، حيث يمتاز الثوم باحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات التى تقوى من صحة الاظافر، كما أنه له القدرة والفعالية والفوائد العظيمة فى الحصول على مظهر خارجى متميز الأظافر، ولا يقتصر فوائد الثوم العديدة فقط فى الأظافر، بل فهو يعد من أفضل الوصفات الطبيعية للحصول على جلد مشدود وناعم، كما أنه يعمل على ترطيب اليدين والحفاظ عليهم من عوامل الجو الضارة بالبشرة، ويعد طريقة عمل وصفة لتطويل الاظافر ويمنع تقصفها بالثوم من اسهل الطرق والوصفات التى يمكن أن تطبق فى المنزل دون اللجوء إلى استخدام السيرم والكريمات الباهظة فى الثمن، كل ما عليكى عزيزتى تطبيق الوصفة بالخطوات التالية.

إعداد وصفة طبيعية لتطويل الاظافر بالثوم

المكونات

ربع كوب زيت زيتون.

5 فصوم من الثوم.

زجاجة معقمة.

طريقه تحضير وصفه لتطويل الاظافر بالثوم وزيت الزيتون.

قوم بوضع زيت الزيتون فى زجاجة معقمة ونظيفة وضعى فصوص الثوم بداخلها وتركها منقوعة فى زجاجة زيت الزيتون لمدة أربع أيام.

ثم باستخدام قطعة من القطن الطبى اغمسي هذا المنقوع وضعيه على أظافرك يومياً قبل النوم واستمرى على تطبيق هذه الوصفة لمدة أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

طريقه عمل وصفة طبيعية لتطويل الأظافر بالثوم

قومى بفرك فص من الثوم على أظافرك مع عمل مساج للاظافر بواسطة الثوم واتركيه على يديك لمدة ربع ساعة وقومى بغسل الأظافر من الثوم وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات يومياً للحصول على أظافر قوية وطويلة.

هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة للحصول على أظافر صحية.