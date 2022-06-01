بتتبيلة خطيرة أعملي كفتة الحاتي في المنزل بمكونات اقتصادية وبطعم لذيذ

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عمر شويل - جدة تعد كفتة الحاتى من الاكلات التى تتميز بمذاق خاص ورائع ورائحة شهية، يمكن تحضيرها باسرع وقت واقل التكاليف بدلا من شرائها من المطاعم بمبالغ باهظة، فهى لا تحتاج الى مجهود كبير فى تحضيرها لذلك تفضل دائما ربات البيوت تحضيرها فى المنزل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتى بكل تفاصيلها.

طريقة عمل كفتة الحاتى

المكونات

● نصف كيلو من اللحمة المفرومة مضاف إليها القليل من الدهون.

● .بصلة كبيرة الحجم مبشورة ناعم جدا.

● كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

● ملعقة صغيرة من الملح.

● نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

● ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

● ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

الطريقة

● فى وعاء عميق نضع اللحمه المفرومه.

● نضيف إليها الملح والفلفل الاسود والبهارات ونعجن المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس.

● نضع البقدونس المفروم والبصل والبقسماط التاعم ونقوم بالعجن مرة أخرى.

● نترك عجينة الكفتة فى الثلاجه لمدة ساعه.

● ندهن ايدينا بالزيت مما يساعد على تصبيع الكفتة بسهوله.

● نخرج الكفتة من الثلاجة ونبدأ فى تصنيعها بواسطة سيخ مدهون بقليل من الزيت او عن طريق الاسياخ الخشبيه.

● نقوم برص اصابع الكفته على الجريل او شبكة الفرن ونتركها على نار متوسطة.

● تقلب الكفته على الوجهين حتى يتم تسويتها.

● نخرج الكفتة من الفرن ونقوم برصها على سرفيس مغطى بالبقدونس.

● نضع القليل من البقدونس على الوجه للتزين.

● تقدم الكفتة مع المكرونه او الارز البسمتى ويقدم معها سلطة الطحينة او سلطة الخضروات.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

● ٢فص ثوم مهروس.

● ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

● نصف ملعقة من الملح.

● نصف ملعقة من الكمون الناعم.

● كوب من الطحينة الخام.

● ٢ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

● بقدونس للتزين.

● نصف كوب من الماء الدافئ.

الطريقة

● فى وعاء الكبة الكهربائية نضع الطحينة مع الزيت والليمون والماء الدافئ.

● نضيف اليهم الملح والكمون ونخفق المكونات مع بعضها.

● نستمر فى الخفق حتى تتجانس المكونات ونحصل على القوام المطلوب.

● نقوم بتفريغ الطحينة فى وعاء التقديم وتزين بقليل من البقدونس المفروم.

● تقدم مع الكفتة والمشويات ويمكن ايضا تقديمها مع سندوتشات التيك واى بانواعها.