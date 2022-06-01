نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة عمل الكبة الشامية من غير ما تفك في الزيت وسر قرمشتها بطعم شهي وقوام متماسك في المقال التالي

تعتبر الكبة من الأكلات الشهيرة في سوريا وفلسطين وتتميز بطعمها اللذيذ وتوجد طرق مختلفة لعملها سواء كانت مقلية أو بالبرغل أو مشوية ولكل واحدة مذاق خاص بها، ولكن الآن أصبحت الكبة منتشرة في جميع الدول ويحبها الجميع خاصة المقلية ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها بالتفصيل فتابعونا. طريقة عمل الكبة الشامية المكونات: كيلو برغل.

ملح وفلفل أسود.

4 حبات بصل.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة لوز.

ملعقة كبيرة صنوبر.

كيلو وربع لحمة مفرومة.

ملعقة صغيرة سماق.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة من القرفة. طريقة التحضير: نقوم بتنظيف البرغل جيدا ثم يغسل وينقع في الماء لمدة 30 دقيقة بعد ذلك نفرم البرغل مع نصف كيلو من اللحمة المفرومة. ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود والكمون وعندما تتكون عجينة متجانسة نضعها في وعاء جانبا وعلى النار نرفع قدر. ونضيف إليه ملعقة من الزيت ونشوح البصل جيدا حتى يأخذ اللون المناسب ونضع عليه باقي كمية اللحمة المفرومة والبهارات. نترك الخليط على النار حتى تنضج اللحم ثم نحمص اللوز والصنوبر في مقلاة غير لاصقة وتضاف على خليط اللحمة. نشكل كرات من العجينة ونقوم بعمل فتحة في المنتصف ثم نضع ملعقة من الحشوة بداخلها ونغلقها جيدا نكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية. ثم نقلي الكبة في زيت غزير وساخن للحصول على اللون المناسب ثم ترفع على مناديل مطبخ وتقدم مع طبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكبة المقلية الفلسطينية المكونات: نصف كيلو برغل ناعم.

2 حبة بصل.

400 جرام لحم غنم مفروم.

بشر ليمونة.

ملعقة صغيرة ريحان مطحون.

نصف ملعقة بابريكا.

ملح.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ماء حسب الحاجة. مكونات الحشوة: 300 جرام لحم غنم مفروم.

100 جرام صنوبر محمص.

3 حبات كبيرة بصل مفروم.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زبدة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في الكبة الكهربائية نضع البرغل المنقوع مع البصل وباقي مكونات الحشوة ونخلطها جيدا للحصول على عجينة متماسكة. على النار نضع قدر مع زيت الزيتون والزبدة والبصل ونقلب ثم نضيف اللحم مع باقي المكونات ونتركها حتى تنضج. نقوم بتشكيل الكبة على شكل مخروط وبداخلها ملعقة من الحشوة ونغلقها جيدا من الأطراف ثم تقلي في الزيت وبالهنا والشفا. فوائد الكبة الشامية تحتوي الكبة على نسبة عالية من الألياف الغذائية بسبب الخضار والبرغل وبالتالي تحد من الإصابة بالإمساك وتعالج التهابات المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي.

يوجد بها نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات ولذلك تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحافظ أيضا على صحة العظام وتعزز من نمو الخلايا والأنسجة.

يمكن تناولها بطريقة صحية عن طريق شويها في الفرن بدل من القلي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. نصائح لنجاح الكبة الشامية يجب أن يكون زيت ساخن واحرصي على وضع واحدة تلو الأخرى حتى لا تنخفض حرارة الزيت وتفسد الكبة.

بعد تشكيل الكبة ضعيها في الثلاجة لكي تتماسك ويمكن حفظها في الفريزر لمدة 3 أشهر ولكن يجب وضع بين طبقات الكبة أكياس ثلاجة.

عندما تخرج من الزيت نضعها في مصفاة بداخلها مناديل مخصصة للمطبخ لكي تظل مقرمشة. عمر شويل - جدة اسهل طريقة عمل الكبة الشامية من غير ما تفك في الزيت وسر قرمشتها بطعم شهي وقوام متماسك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة عمل الكبة الشامية من غير ما تفك في الزيت وسر قرمشتها بطعم شهي وقوام متماسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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