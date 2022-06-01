للتخلص من حر الصيف اعملي آيس كريم الخوخ بنكهة مميزة في دقائق قليلة

يعد آيس كريم الخوخ من المثلجات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وخاصتا في فصل الصيف حيث يعطي للجسم برودة للتخلص من الحر، فهناك كثير من الأمهات يردن تحضيره بسهولة في المنزل دون الذهاب إلى شراءه من الخارج، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يمكن تحضير الآيس كريم بنكهات كثيرة في وقت قصير بدون تعب أو مجهود، كما يتكون الآيس كريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الخوخ والحليب والكريمة ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم الخوخ بطعم مميز في المنزل.

مقادير عمل آيس كريم الخوخ

يحتوي آيس كريم الخوخ على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

علبة من الحليب المكثف.

٤ أكواب من الخوخ القطع.

نصف كوب من السكر.

كوبين من كريمة الخفق الباردة.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

للتزيين

كوب من الخوخ القطع.

خطوات الإعداد والتحضير

كثير من الناس يعشقون تناول المثلجات في فصل الصيف وهنا سوف نقدم طريقة تحضير آيس كريم الخوخ بخطوات بسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-