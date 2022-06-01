نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتخلص من حر الصيف اعملي آيس كريم الخوخ بنكهة مميزة في دقائق قليلة في المقال التالي
يعد آيس كريم الخوخ من المثلجات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وخاصتا في فصل الصيف حيث يعطي للجسم برودة للتخلص من الحر، فهناك كثير من الأمهات يردن تحضيره بسهولة في المنزل دون الذهاب إلى شراءه من الخارج، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يمكن تحضير الآيس كريم بنكهات كثيرة في وقت قصير بدون تعب أو مجهود، كما يتكون الآيس كريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الخوخ والحليب والكريمة ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم الخوخ بطعم مميز في المنزل.
مقادير عمل آيس كريم الخوخ
يحتوي آيس كريم الخوخ على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- علبة من الحليب المكثف.
- ٤ أكواب من الخوخ القطع.
- نصف كوب من السكر.
- كوبين من كريمة الخفق الباردة.
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
للتزيين
- كوب من الخوخ القطع.
خطوات الإعداد والتحضير
كثير من الناس يعشقون تناول المثلجات في فصل الصيف وهنا سوف نقدم طريقة تحضير آيس كريم الخوخ بخطوات بسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بفرك الخوخ مع السكر وعصير الليمون ونتركه حتى يمتص السكر السوائل الموجودة بالخوخ لمدة لا تقل عن ساعة تقريبا.
- بعد ذلك نضع الخليط على النار حتى يذوب السكر تماماً، بعد ذلك نقوم بخلطة باستخدام الخلاط الكهربائي.
- ثم نتركه ليبرد تماماً، بعد ذلك نقوم بخفق الكريمة مع السكر حتى يمتزج الخليط.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب على خليط الكريمة مع الاستمرار بالخلط.
- ثم نقوم بإضافة خليط الخوخ بعد أن يبرد ويخلط مع باقي المكونات حتى يتجانس بشكل جيد.
- بعد ذلك نحفظ الآيس كريم في علبة بلاستيكية ويحفظ في الفريزر حتى يتجمد بعد ذلك يصبح جاهز لتناوله.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى آيس كريم بالخوخ لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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