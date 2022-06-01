اختراع ياكوتش .. انسى الفحم والدخان الكفتة المشوية في البرطمان فى 3 دقائق فقط بطعم وهم وريحة هتجيب لاخر الشارع وكلة هيسالك عن السر

اختراع ياكوتش .. انسى الفحم والدخان الكفتة المشوية ، تعتبر الكفتة المشوية من الأطباق اللذيذة والشهية التي يكون عليها إقبال كبير جداً من جميع الفئات العمرية، ودائماً تبحث الأمهات عن طرق سهلة وبسيطة لتقديم الكفنة المشوية في البيت بدلاً من الذهاب إلى المحلات المتخصصة في صنع الكفتة لتناولها بجانب عدم ثقة الأمهات في هذه الأماكن إلا أن هذا يكلفها كثير من النقود.

فبدلاً من هذا العناء قومي بتحضيرها بنفسك في البيت بأقل التكاليف وبأسرع وقت ممكن كما أنك ستقومين بتحضيرها بشكل مختلف تماماً وبخطوات بسيطة جداً.

اختراع ياكوتش .. انسى الفحم والدخان الكفتة المشوية

إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في البرطمان، فهي من الأطباق الشهية الذي ينصح بصنعها في العزائم والسهرات الصيفية في مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة جداً للصحة، ويمكنك من الآن أن تقومينباتباع بهذه الطريقة لعمل الكفتة التي تتمثل في الآتي:

المكونات:

1 كيلو لحم مفروم.

1 قطعة دهن صغيرة الحجم.

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم.

طريقة التحضير: