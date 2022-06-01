نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختراع ياكوتش .. انسى الفحم والدخان الكفتة المشوية في البرطمان فى 3 دقائق فقط بطعم وهم وريحة هتجيب لاخر الشارع وكلة هيسالك عن السر في المقال التالي
اختراع ياكوتش .. انسى الفحم والدخان الكفتة المشوية ، تعتبر الكفتة المشوية من الأطباق اللذيذة والشهية التي يكون عليها إقبال كبير جداً من جميع الفئات العمرية، ودائماً تبحث الأمهات عن طرق سهلة وبسيطة لتقديم الكفنة المشوية في البيت بدلاً من الذهاب إلى المحلات المتخصصة في صنع الكفتة لتناولها بجانب عدم ثقة الأمهات في هذه الأماكن إلا أن هذا يكلفها كثير من النقود.
فبدلاً من هذا العناء قومي بتحضيرها بنفسك في البيت بأقل التكاليف وبأسرع وقت ممكن كما أنك ستقومين بتحضيرها بشكل مختلف تماماً وبخطوات بسيطة جداً.
اختراع ياكوتش .. انسى الفحم والدخان الكفتة المشوية
إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في البرطمان، فهي من الأطباق الشهية الذي ينصح بصنعها في العزائم والسهرات الصيفية في مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة جداً للصحة، ويمكنك من الآن أن تقومينباتباع بهذه الطريقة لعمل الكفتة التي تتمثل في الآتي:
المكونات:
- 1 كيلو لحم مفروم.
- 1 قطعة دهن صغيرة الحجم.
- 1 ملعقة صغيرة بهارات لحم.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ثمرة بصل متوسطة الحجم.
طريقة التحضير:
- عليك بإحضار وعاء عميق يوضع به اللحم والبصل المفروم والبهارات.
- تخلط عجينة اللحم مع البهارات بطريقة جيدة حتى تتجانس جيداً.
- عليك بتركها لليلة كاملة في الثلاجة حتى تأخذ النكهة المطلوبة.
- تترك المكونات مع بعضها حتى ترتاح ثم تأتين بها ويتم تشكيلها في صورة أصابع عن طريق استدام الأعواد الخشبية.
- يتم تكرار هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية الموجودة لبديك.
- قومي بإحضار البرطمان وضعي به قليل من الزيت حتى يصبح بداخله دخان.
- ثم توضع عيدان الكفتة بداخله ويغلف بورق الزبدة وورق الألمنيوم.
- يجب أن تحضرين صينية موضوع بها مقدار جيد من الماء ويوضع بها البرطمان.
- ضعيها داخل الفرن ولكن يجب أن تكون بالرف الأوسط على درجة حرارة 200 درجة مئوية وانتظري حتى تنضج تماماً.
- من الممكن أن تقومين بإشعال قطعة من الفحم وتوضع داخل ورق الألمنيوم وتترك في وسط الصينية حتى تعطي للكفتة رائحة الفحم.
- ثم يمكنك إحضار طبق التقديم وضعي به البقدونس المفروم ثم توضع فوقه الكفتة المشزية.
- يتم تقديمها بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والبطاطس المقرمش والخبز الأبيض وبالهناء والشفاء.
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