نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة سويسرول اللحمة المفرومة اللذيذ في المنزل بطعم ولا ألذ في المقال التالي
سويسرول اللحمة المفرومة ، يعتبر من الوجبات الرئيسية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، حيث أنه يمكن عمله بالفراخ أو اللحمة المفرومة أو السمك وغيرها من الانواع، ويعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله لأبنائها بدل من الوجبات الأخرى لأنها تحب التنوع في الاكل، ويمكن تقديم هذه الوصفة مع السلطات المختلفة والارز والخبز وغيرها من الاصناف، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير سويسرول اللحمة المفرومة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل سويسرول اللحمة المفرومة
يحتوي سويسرول اللحمة المفرومة على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- كوب من البقسماط المطحون.
- مقدار كوب من عصير الطماطم.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- بيضة كبيرة حسب الرغبة.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ربع ملعقة صغيرة من الريحان.
طريقة التحضير
هناك بعض الخطوات التي يمكن إتباعها لعمل السويسرول اللذيذ وهي كالتالي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به البيضة، ونخفق جيداً، نضيف بعد ذلك عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والبقسماط والزعتر والريحان والكزبرة المفرومة والبصل المفروم ونقلب المكونات معاً جيداً.
- ثم نترك الخليط السابق لمدة ربع ساعة أو أقل حتي تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نضيف اللحمة ونعجنها مع المكونات جيداً.
- تحضير صينية ذات شكل أسطوانة وندهنها بالزيت أو نغلفها بورق الفويل المدهون بالزيت.
- ثم نقوم بوضع اللحمة في نصف الصينية ونشكلها باليد على شكل أسطوانة مع تسوية سطح اللحمة جيداً حتي لا تتفكك.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة ساعة على الأقل حتي تستوي جيداً.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها على طبق التقديم، نتركها تبرد قليلاً ونقطعها شرائح وتقدم بالهنا والشفا.
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