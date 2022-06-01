سر مراكز التجميل.. صابونة دوف مع لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لشد وتفتيح البشرة يزيل تجاعيد 20 عام

يعرف لبان الذكر بأنه عبارة عن كولاجين طبيعي للبشرة فهو يعمل على شد البشرة والتخلص من الترهلات ويخلصنا من البقع الداكنة ويساعد على تفتيح الأماكن الحساسة لذلك هو من المكونات المهمة جدا لصحتنا وبشرتنا وتعرف صابونة دوف هي من أقوى أنواع الصابون وذلك لأنها تحتوي على نسبة مرطب عالية جدا وتساعد في تنعيم البشرة ونظرا لكثرة الفوائد كل منهم استطعنا اليوم أن نحضر لكم وصفة طبيعية يمكن من خلالها أن نقوم بتفتيح البشرة والتخلص من سواد السنيين وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل وصفة الصابون مع لبان.

مكونات الوصفة لبان الذكر والصابون

نجد أن تلك الوصفة من الوصفات المهمة جدا حيث من خلالها نقوم بتحضير وصفة عبارة عن كنز ونجد أنها تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

لبان ذكر.

ماء.

صابون دوف .

طريقة تحضير وصفة لبان الذكر مع الصابون

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات بسيطة وفعالة وتحتاج إلى خطوات بسيطة أيضا لكي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن ونقوم بوضعه علىالنار.

نحضر ربع صابونة دوف ونقوم ببشرها ووضعها في الماء.

نحضر لبان الذكر ونقوم بوضعه على الخليط ونقلب حميع المكونات معا.

عندما يذوب الصابون تماما نجد أن الوصفة قد تم تحضيرها بنجاح.

طريقة استخدام الوصفة

بعد أن قمنا بالتعرف على الخطوات اللازمة لعمل الوصفة سوف نوضح طرق استخدامها من خلال النقاط التالية..