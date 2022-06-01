نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مراكز التجميل.. صابونة دوف مع لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لشد وتفتيح البشرة يزيل تجاعيد 20 عام في المقال التالي
يعرف لبان الذكر بأنه عبارة عن كولاجين طبيعي للبشرة فهو يعمل على شد البشرة والتخلص من الترهلات ويخلصنا من البقع الداكنة ويساعد على تفتيح الأماكن الحساسة لذلك هو من المكونات المهمة جدا لصحتنا وبشرتنا وتعرف صابونة دوف هي من أقوى أنواع الصابون وذلك لأنها تحتوي على نسبة مرطب عالية جدا وتساعد في تنعيم البشرة ونظرا لكثرة الفوائد كل منهم استطعنا اليوم أن نحضر لكم وصفة طبيعية يمكن من خلالها أن نقوم بتفتيح البشرة والتخلص من سواد السنيين وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل وصفة الصابون مع لبان.
مكونات الوصفة لبان الذكر والصابون
نجد أن تلك الوصفة من الوصفات المهمة جدا حيث من خلالها نقوم بتحضير وصفة عبارة عن كنز ونجد أنها تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- لبان ذكر.
- ماء.
- صابون دوف .
طريقة تحضير وصفة لبان الذكر مع الصابون
عندما نحضر تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات بسيطة وفعالة وتحتاج إلى خطوات بسيطة أيضا لكي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن ونقوم بوضعه علىالنار.
- نحضر ربع صابونة دوف ونقوم ببشرها ووضعها في الماء.
- نحضر لبان الذكر ونقوم بوضعه على الخليط ونقلب حميع المكونات معا.
- عندما يذوب الصابون تماما نجد أن الوصفة قد تم تحضيرها بنجاح.
طريقة استخدام الوصفة
بعد أن قمنا بالتعرف على الخطوات اللازمة لعمل الوصفة سوف نوضح طرق استخدامها من خلال النقاط التالية..
- الطريقة الأولى: نحضر بعض الخليط ونقوم بوضعه على الوجه بعد غسله وتنشيفه جيدا ونترك الوصفة على الوجه لمدة ساعتين متواصلين ثم نقوم بغسلها.
- الطريقة الثانية: نقوم بغسل الوجه بهذا الخليط الذي قمنا بتحضير فيعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الشوائب والبقع الداكنة وتقوم بتفتيح البشرة بنسبة كبيرة وتعمل على شد البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط والعمل على نضارة الوجه كمل ذكرت في المقال إنه يمكن أن تقومي بتفتيح خيالي للبشرة بكل سهولة باستخدام هذه الخلطة
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