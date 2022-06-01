نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول للركب.. معجزة القرنفل لشعر طويل وكثيف كشعر الهنديات وإنبات الفراغات بسرعة مجنونة لن يتوقف على النمو في المقال التالي
شعرك هيطول للركب.. معجزة القرنفل لشعر طويل ، يتردد في أذهان الكثير من الفتيات طرق تساعدهم على إنبات وتطويل الشعر في وقت قصير، لذلك نقدم لك أفضل وصفات القرنفل الذي تجعلك تحصلين على شعر ناعم كالحرير بالإضافة إلى تقديم التغذية الكاملة له، لأن القرنفل يحتوي على المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساهم في تحفيز عملية نمو الشعر وإطالته، ومع اتباعكم معنا سوف نستعرض لكم أفضل وصفات تطويل وإنبات الشعر سريعاً باستخدام القرنفل.
شعرك هيطول للركب.. معجزة القرنفل لشعر طويل
يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مهمة جداً يحتاج لها الشعر وتعوضه ما يفقده ومن هذه الوصفات الآتي:
وصفة القرنفل المغلي
تعتبر واحدة من وصفات القرنفل البسيطة والتي تمتلك فائدة كبيرة جداً للشعر تعمل على تنظيفه وتساعد على جعله طويل وناعم وتستخدم كما يلي:
المكونات:
- 1 كوب ماء.
- 2 ملعقة من حبات القرنفل.
- زجاجة بخاخ.
طريقة الإعداد:
- قومي بوضع الماء في قدر مناسب لها ويضاف لها حبات القرنفل.
- يترك القرنفل في الماء حتى يغليلمدة 10 دقائق على الأقل.
- ثم يرفع من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ.
- بعدها يسكب في زجاجة بخاخ
- ويتم رشه على الشعر من الجذور حتى الأطراف بعد الاستحمام.
- ويترك لمدة 30 دقيقة وبعدها يشطف بالماء العادي.
- ولكي تحصلين على نتائج فعالة يفضل تكرار الاستخدام في كل مرة يتم غسل الشعر.
وصفة القرنفل وجوز الهند
زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر وتساعد على نموه سريعاً وزيادة كثافته وطوله وعليك باستخدام تلك الوصفة باتباع تلك الخطوات:
المكونات:
- 10 قطرات زيت القرنفل.
- 10 قطرات من زيت جوز الهند.
طريقة الإعداد:
- قومي بمزج الزيوت مع بعضها في وعاء مناسب.
- ثم نأخذ منها ما يكفي الشعر ويتم توزيعه عليه بالتساوي ويدلك الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يترك الخليط لمدة 10 دقائق وبعدها يتم تصفيف الشعر بالطريقة التي تعتادين عليه.
- ويمكن أن يترك خليط الزيوت على الشعر لليلة كاملة وفي حال الاستعجال يمكن 10 دقائق.
- بعدها يتم غسيل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو.
- يكون من الأفضل إذا تم تكرار استخدام الوصفة 3 مرات في الأسبوع الواحد بعد غسيل الشعر.
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