نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرير وناعم.. مكون سري ضعيه على شعرك الخشن 10 دقائق ولن تحتاجي لفرد ولا سشوار بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من ربات المنازل وسيدات المجتمع والفتيات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على معالجة الشعر الخشن والتخلص منه نهائيا حيث نجد أن مادة الكيراتين هي المادة التي تقوم بفرد الشعر وتعمل على معالجة التجاعيد ويكون الكيراتين طبيعي أي مكون من مكونات طبيعية أو كيرايتين صناعي يعمل على فرد الشعر لمدة معينة ثم يسبب لها الهيشان والتقصف والتجعد والتساقط لذلك تعرف الهند بأنها من أشهر الدول التي تتمتع بشعر صحي وطويل جدا وذلك وفقا لبعض المكونات الطبيعية التي يقوموا بعملها وعرفت هذه المكونات باسم أسرار الهنود وسوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال هذا المقال.

اسرار الهنود في فرد الشعر

نجد أن دولة الهند من الدول التي لا توجد بها أي نسبة صلع ويتمتع أهلها بالشعر الكثيف الناعم والطويل لذلك سوف نوضح أسرار الهنود في فرد الشعر من خلال النقاط التالية..

وصفة الموز لفرد الشعر ، يكون الموز من أهم الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات ويتم استخدامه في فرد الشعر وسوف نوضح خطوات تلك الوصفة من الخلال النقاط التالية:

نحضر الموزة ونقوم بهرسها جيدا ثم نقوم بوضع صفار البيضه عليها ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نحضر كوب من الزبادي ونضعه على المكونات السابقة ونقوم بتقليب المكونات جيدا.

يتم تقسيم الشعر ووضع الخليط عليه ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسله وسوف نلاحظ بأنه تم فرد الشعر من أول استخدام.

وصفة الخميرة للشعر

تكون تلك الوصفة مهمة جدا لفرد والتخلص من التجعد والهيشان وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر ٢ ملعقة خميرة ونضع عليهم ٢ ملعقة سكر ونقلبهم جيدا.

يوضع الحليب على تلك المكونات ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.

يقسم الشعر إلى أقسام ويتم وضع الخليط على الشعر وفرده بالمشط .

نقوم بلف الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو.

نلاحظ أنه تم فرد الشعر بكل سهولة بواسطة الخميرة.

وصفة تطويل الشعر بسرعة الصاروخ

قومي أولا بطحن حبتان من الأسبرين ثم قومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون مع بيضة واحدة ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر سوف تلاحظين الفرق بنفسك حلال أيام حيث يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ أكتر من مره ويعتبر من أفضل الطرق المستخدمه في تطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جنونية في وقت قصير حدا مده تصل اي اسبوع فقط من الاستخدام

خلطة لتفتيح اليدين

كما يمكن تفتيح وتقشير الرجلين باستخدم طريقة أخري هي وضع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من السكر مع ملعقة من النشا ثم قومي بوضع هذا الخليط على اليدين والقدمين شوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة للرجلين يساعد على الحصول على قدمين مثل الاطفال بكل سهوله وتعمل على تقشر الجلد الميت والبقع الداكنه والتخلص من التشققات للابد في وقت قصير جدا باستخدم هذه الطريقة السحرية