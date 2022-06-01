زي الكوافير وأحلى.. طريقة صبغ الحواجب طبيعياً في البيت بمواد طبيعية 100%

طريقة صبغ الحواجب طبيعيا، مع اختلاف موضة وشكل الحواجب كثيرا عن السابق تريد معظم الفتيات القيام بصبغ الحواجب فى المنزل دون صرف الكثير من الأموال، حيث يعد شكل الحواجب له تأثير كبير فى تحديد شكل الوجه وإبراز جماله، وتتطلع جميع الفتيات دائما إلى صبغ الحواجب باللون البنى نظرا لأنه يناسب الكثير من درجات البشرة كما يعطى مظهرا جذاباً لها، لذلك نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي تمكنك من صبغ الحواجب بشكل يبدو طبيعي تماما دون استخدام أي مواد كيميائية يمكن أن تؤدى إلى تساقط شعر الحاجب فيما بعد.

صبغ الحواجب بالقهوة

تعد هذه الوصفة من الطرق الفعالة فى تلوين شعر الحاجب ولكنها تحتاج إلى الاستمرار عليها لعدة أسابيع حتى يتم تصبغ الجلد تماما وامتصاصه للصبغة، ولتحضيرها اتبعي الخطوات التالية:

المكونات

ملعقتين من القهوة.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة عسل نحل.

نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام

أضيفي مسحوق القهوة مع مسحوق الكاكاو فى وعاء معا مع تقليبهم جيدا.

ضعي زيت جوز الهند والعسل والصبار إلى الخليط وامزجي جميع المكونات معا حتى يشبه العجين.

قومى بتوزيع الخليط على شعر حاجبيك باستخدام فرشاة ظلال من اتجاه الداخل إلى الخارج.

اتركي الخليط من 15 إلى 20 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

صبغ الحواجب بزيت الزيتون والقرنفل

يمكن استخدام زيت الزيتون ومسحوق القرنفل فى صبغ لون الحواجب بشكل طبيعياً فى غضون أسبوعين من الاستخدام وذلك من خلال الخطوات التالية: