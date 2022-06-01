هيرجعك شباب.. الكريم السحري لشد وتبيض الوجه أقوي من البوتوكس يزيل التجاعيد والترهلات في 3 أيام فقط

تعاني الكثير من السيدات من ظهور تجاعيد الوجه والتي تسبب لها الأحراج حيث أن عوامل ضغط الحياة تساعد على ظهور التجاعيد مبكرا مع حدوث نقص في مادة الكولاجين الموجودة في الجسم حيث أن نقصها لا يؤثر على البشرة فقط بل على جميع إجزاء الجسم من أظافر وشعر وعظام فقامت الكثير من السيدات بالبحث حول التعرف على الكريم الذي يمكن أن يخلصنا من الشيخوخة ويقضي على التجاعيد ويقوم بشد البشرة وتفتيحها لذلك توجد كثير من الوصفات التي لها الفضل في التخلص من تلك التجاعيد والقضاء عليها ويكون النشا هو المكون الأساسي لهذا الكريم وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال هذا المقتل.

نجد عندما نقوم بعمل هذا الكريم نحتاج إلى بعض المكونات السهلة والبسيطة فيمكن أن تتوفر جميع مكوناته داخل كل منزل وعرف باسم الكريم السحري لأنه يقوم بحل معظم مشاكل البشرة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمله من خلال النقاط التالية..

نشا.

فازلين.

ماء.

زيت لبان ذكر.

زيت جوز هند.

لبن بودر.

شاي أخضر.

طريقة تحضير الكريم السحري

عندما نقوم بتحضير ذلك الكريم سوف نحتاج إلى عدة خطوات سهلة وبسيطة حيث يمكن لجميع ربات المنزل بعمله بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر بولة ونضع بها النشا ولبن البودة والشاي الأخضر ونقوم بتقليب المكونات حتى تتجانس.

نحضر الماء ونضعه عليهم مع التقليب المستمر

نحضر الماء ونضعه عليهم مع التقليب المستمر ونقوم بعد ذلك بوضع ملعقة من زيت اللبان وجوز الهند مع استمرار التقليب.

يوضع الكريم على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها.

وبذلك استطعنا أن نحصل على الكريم السحري من خلال الخطوات السابقة.

فوائد النشا للبشر

يكون النشا من المكونات الطبيعية المهمة جدا للبشرة ولها الكثير من الفوائد سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..