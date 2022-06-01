نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصابون والخيار سيجعل بشرتك بيضاء زي القشطة في ربع ساعة حتي لو سوداء الفحم تبييض فوري ودائم للجسم في المقال التالي
لو تكلمنا عن فوائد الخيار سنجدها لا يوجد لها عديد معين، لأنه لا فوائد للجسم والبشرة لا مثيل لها، حيث يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير، وأصبحت يدخل في جميع الوصفات التجميلية الطبيعية، حيث تحولت معظم النساء استخدام الوصفات الطبيعية بدلا من المواد الكيميائية الضارة، ومن المعروف أن المناطق الحساسة لا يجب التقرب منها بأي من هذه المنتجات، لأنها تساعد على اسمرار هذه المناطق أكثر من ما كانت عليه، لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية للقضاء على مشكلة البقع الداكنة في أقل وقت ممكن، لمعرفة المزيد، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة الخيار و الصابون لتفتيح الأماكن الغامقة
عندما تقع عيناك على هذا العنوان ستصابين بالدهشة والاستغراب، هل حقا يمكن وضع الصابون على الخيار، والنتيجة الحصول على أقوى كريم طبيعي لتفتيح الأماكن الغامقة، بدون شراء المنتجات الباهظة الثمن، وبدون بذل أي مجهود، ويعتبر هذه الوصفة هو الحل الأمثل والسريع لكل عروسة مقبلة على الزواج، أو حتى كل فتاة متزوجة، لأن الأهتمام لا يتوقف فقط على العرائس وإنما يجب على جميع النساء الاهتمام والمحافظة على نفسها، وتتلخص مكونات هذه الوصفة في:
- عدد صغير من الخيار.
- صابون.
- ملعقة متوسطة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.
طريقة تحضير وصفة الخيار في تفتيح الأماكن الحساسة
طريقة تحضير الوصفة سهلة وبسيطة للغاية، وإليكم خطوات التحضير:
- يتم غسل الخيار جيدا، وبعد ذلك يجب بشرة جيدا.
- يتم تصفية ماء الخيار عن الخيار نفسه.
- يتم بشر قطعة الصابون أيضا.
- يتم وضع الخيار في وعاء مناسب على النار.
يترك حتى يسخن تماما، وبعد ذلك يجب وضع الصابون عليه.
- يتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- يتم إطفاء النار، وبعد ذلك نضع ماء الخيار على الوصفة.
- يتم التقليب حتى يتم ذوبان جميع المكونات.
- نضع الوصفة في علبة محكمة الغلق، ثم بعد ذلك
- نضعها داخل الثلاجة ونتركها لمدة 24 ساعة.
- بعد مرور الوقت يمكن استخدامها في أي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصابون والخيار سيجعل بشرتك بيضاء زي القشطة في ربع ساعة حتي لو سوداء الفحم تبييض فوري ودائم للجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.