الصابون والخيار سيجعل بشرتك بيضاء زي القشطة في ربع ساعة حتي لو سوداء الفحم تبييض فوري ودائم للجسم

لو تكلمنا عن فوائد الخيار سنجدها لا يوجد لها عديد معين، لأنه لا فوائد للجسم والبشرة لا مثيل لها، حيث يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير، وأصبحت يدخل في جميع الوصفات التجميلية الطبيعية، حيث تحولت معظم النساء استخدام الوصفات الطبيعية بدلا من المواد الكيميائية الضارة، ومن المعروف أن المناطق الحساسة لا يجب التقرب منها بأي من هذه المنتجات، لأنها تساعد على اسمرار هذه المناطق أكثر من ما كانت عليه، لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية للقضاء على مشكلة البقع الداكنة في أقل وقت ممكن، لمعرفة المزيد، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الخيار و الصابون لتفتيح الأماكن الغامقة

عندما تقع عيناك على هذا العنوان ستصابين بالدهشة والاستغراب، هل حقا يمكن وضع الصابون على الخيار، والنتيجة الحصول على أقوى كريم طبيعي لتفتيح الأماكن الغامقة، بدون شراء المنتجات الباهظة الثمن، وبدون بذل أي مجهود، ويعتبر هذه الوصفة هو الحل الأمثل والسريع لكل عروسة مقبلة على الزواج، أو حتى كل فتاة متزوجة، لأن الأهتمام لا يتوقف فقط على العرائس وإنما يجب على جميع النساء الاهتمام والمحافظة على نفسها، وتتلخص مكونات هذه الوصفة في:

عدد صغير من الخيار.

صابون.

ملعقة متوسطة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير وصفة الخيار في تفتيح الأماكن الحساسة

طريقة تحضير الوصفة سهلة وبسيطة للغاية، وإليكم خطوات التحضير: