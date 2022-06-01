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حبه واحد من الطماطم تخلصك تماماً من شيب الشعر بدون أي صبغات ولا مواد كيميائية، من المعروف أن الشعر الأبيض من أكثر المشاكل المزعجة التي تنزعج منها المرأة، وبالأخص إذا أصابها، وهي في سن مبكر، لذلك سوف نقدم لكم بحبة طماطم تقوم بتحويل الشعر الأبيض بطريقة طبيعية إلى الشعر الأسود، وهذا في مدة لا تتجاوز العشر دقائق، من خلال بعض المكونات الطبيعية الموجودة في كل منزل، لذلك لا تترددوا في تجربة ذلك، بعد متابعتنا في السطور القادمة. حبه واحد من الطماطم تخلصك تماماً من شيب الشعر يمكنك التخلص من الشيب الذي يظهر بشكل مبكر من خلال استخدام الطماطم، وهذا لأنها تحتوي على معادن.

وفيتامينات تقوم بتغذية جميع أنحاء فروة الرأس، وهذا ما يقلل من الظهور للشيب بطريقة مبكرة.

كما أنها تحتوي على بعض من مضادات الأكسدة التي تجعل صحتها أفضل، ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال ما يلي:

عليك أن تقومي بوضع لب الطماطم بشكل منتظم على الشعر على فروة الرأس والشعر، وهذا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وقد تصل لعشرين دقيقة، حيث أن هذا يساعدك على التخلص من الشيب بشكل مبكر. ماسك الطماطم للشعر الأبيض يجب في البداية خفق الطماطم في الخلاط، وبعد ذلك يتم إضافة القليل من العسل حيث أن هذه الكمية تكون معتمدة على كثافة الشعر وطوله.

كل ما عليك هو تحريك الخليط من أجل أن يتجانس، وتوضع على الشعر الابيض

وارتداء قبعة الاستحمام، والانتظار حتى ثلاثون دقيقة، وبعدها يتم شطف الشعر جيدا، وعند القيام بعمل قناع.

وبعدها مزج العصير مع العسل، داعي للقلق من الوقت، ولكن يجب في النهاية شطف الشعر جيدا. فوائد عصير الطماطم للشعر إن عصير الطماطم يقوم بإعطاء الشعر نعومة ولمعان، وكذلك حيوية للشعر الجاف والمتوتر.

حيث انه يزيد من الرقم الهيدروجيني الخاص بالشعر، وهذا يجعله متوازن ومفيد.

وهذا لان الطماطم تحتوي على خصائص حمضية رائعة، وهي توفر العديد من الفيتامينات، حيث أنها تكثف الشعر.

وتحسن من الدورة الدموية، وهذا يحسن فروة الرأس ويقلل من ظهورها وهذا ما يمنع نمو الشعر وتساقطه.

وهي تحتوي على بروتين يعزز من نمو الشعر، ويمنع تساقط الشعر، لذلك قم بتدليك فروة الرأس به. عمر شويل - جدة قولي وداعاً لشيب الشعر المكبر..حبه واحد من الطماطم تخلصك تماماً من شيب الشعر بدون أي صبغات ولا مواد كيميائية - ثقفني

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