بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة....ب كوب واحد من الدقيق هعلمك أزاي تعملي بسكويت الطاسة بمكونات اقتصادية

بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة….ب كوب واحد من الدقيق هعلمك أزاي تعملي بسكويت الطاسة، لا يوجد أسهل من طريقة عمل بسكويت ألطاسة حيث أنه من أفضل أنواع الحلويات الرائعة المناسبة لأوقات الصيف الحارة، وهو من الوصفات السريعة التي يمكن أن تنتهي في بعض الدقائق البسيطة بدون أي معاناة، وهو من الوصفات الرائعة التي يحبها الكبار والصغار، كما أنه اقتصادي للغاية، ولا يكلفك مبالغ من المال، في بمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل منزل، لذلك لا تترددوا في تجربة هذه الوصفة الرائعة.

بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة

يسهل عمل بسكويت الطاسة، حيث أنه من أنواع الحلويات الرائعة، وهو يتميز بطعمه المثالي، ومكونات تحضيره كما يلي:

مكونات عمل بسكويت الطاسة

حبتان من البيض.

كأس دقيق.

كيس من البيكنج بودر.

كيس فانيليا.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من قشر الليمون البودرة.

طريقة تحضير بسكوت الطاسة

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها من أجل تحضير بسكويت الطاسة، وهي تتمثل فيما يلي