بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة....ب كوب واحد من الدقيق هعلمك أزاي تعملي بسكويت الطاسة بمكونات اقتصادية

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بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة….ب كوب واحد من الدقيق هعلمك أزاي تعملي بسكويت الطاسة، لا يوجد أسهل من طريقة عمل بسكويت ألطاسة حيث أنه من أفضل أنواع الحلويات الرائعة المناسبة لأوقات الصيف الحارة، وهو من الوصفات السريعة التي يمكن أن تنتهي في بعض الدقائق البسيطة بدون أي معاناة، وهو من الوصفات الرائعة التي يحبها الكبار والصغار، كما أنه اقتصادي للغاية، ولا يكلفك مبالغ من المال، في بمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل منزل، لذلك لا تترددوا في تجربة هذه الوصفة الرائعة.
بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة
يسهل عمل بسكويت الطاسة، حيث أنه من أنواع الحلويات الرائعة، وهو يتميز بطعمه المثالي، ومكونات تحضيره كما يلي:
مكونات عمل بسكويت الطاسة
- حبتان من البيض.
- كأس دقيق.
- كيس من البيكنج بودر.
- كيس فانيليا.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة من قشر الليمون البودرة.
طريقة تحضير بسكوت الطاسة
هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها من أجل تحضير بسكويت الطاسة، وهي تتمثل فيما يلي
- وضع قشور الليمون، والسكر والبيض في الخلاط الكهربائي، ونخلطهم بشكل جيد حتى ذوبان السكر.
- بعد ذلك يمكنكم إضافة الدقيق والبيكنج بودر للخليط، وبعدها يتم تشغيله مرة أخرى من أجل تتجانس المكونات بشكل جيد.
- بعدها يمكنك وضع العجينة في كيس بلاستيك.
- يمكنك بعد ذلك تحضير طاسة لا تقبل الالتصاق، وبعدها يتم رفعها على نار منخفضة، وندهنها بالقليل من الزيت.
- يمكنك بعد ذلك عمل فتحة في الكيس، ويتم تشكيل البسكوت لدوائر بسيطة، ويتم وضعها في الطاسة.
- عدها يتم تغطية الكاسة من أجل مساعدة البسكوت على النضج بطريقة جيدة.
- بعدها يتم التقليب على الجانبين من أجل التأكد من انه قد نضج وأصبح يتميز باللون الذهبي.
- بعدها يتم إخراج البسكوت من الكاسة، ووضعه في طبق للتقديم، وبالهناء والشفاء.
- ويمكن عمل البسكويت بدون بيض من خلال عمله والخل واللبن السائل، والدقيق، والملح والبيكنج بودر.
- والسمن وبيكربونات الصوديوم واللبن، حيث يتم عجن هذه المكونات جيدا وبعدها يتم فرد العجينة و تقطيعها لدوائر.
- ورصها في الطاسة، وبعد ذلك يتم تغطيتها حتى تنضج، وقد يستغرق الأمر 10 دقائق، وبذلك يمكنكم تقديم البسكويت مع الشاي أو اللبن حسب رغبتكم، وبالهناء والشفاء.
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