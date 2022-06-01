صبغ الحواجب بالقرنفل في المنزل باللون البني طبيعياً.. بديل التاتو

صبغ الحواجب بالقرنفل، الكثير من السيدات والفتيات يرغبون في الحصول على وجه جمالي يجذب العديد إليهم، فتعد الحواجب هي التي تمنح الوجه منظر جمالي من خلال تحديدهم وصبغهم باللون المناسب للبشرة، فيعمل على منح الوجه منظر مختلف عما تعتاد عليه، يمكنك وبكل سهولة التمتع بصبغ الحواجب من خلال استخدام مواد طبيعية من المطبخ للوصول للون الذي تفضله، فالكثير يفضل المواد الطبيعية فهى لا تؤثر على الحواجب أو الجلد كما تفعل الصبغة الكيميائية التي تؤدي لتساقط شعر الحواجب وتسبب حساسية في الجلد، فيمكنك الحصول على لون طبيعي رائع بواسطة القرنفل بكل سهولة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الحواجب بالقرنفل

يمكنك الحصول على لون رائع من خلال القرنفل باللون البني الفاتح والداكن، فتلك الصبغات الطبيعية تمنح البشرة اطلالة متميزة وإشراقة جذابة، بالإضافة إلى أنها أمنة على البشرة وطبيعية وتعطي نتيجة مرضية للشخص ببدلاً من الذهاب لصالون التجميل، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ويتم وضع مقدار ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة زيت زيتون.

ثم يتم خلطهم جيدا مع بعض للحصول على عجينة متجانسة.

يتم تحديد الحواجب والقيام بوضع هذا الخليط على الحواجب بشكل كامل.

يترك الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم غسل الحواجب جيدا للتخلص من باقي الخليط.

تكرر هذه الوصفة عدة مرات للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

فوائد القرنفل وزيت الزيتون

أن لفوائد القرنفل للحواجب عديدة والتي تتمثل في الآتي:

يعمل القرنفل على تحسين نمو شعر الحواجب وتكثيفها.

يمنع ظهور الشعر الأبيض عند التقدم في السن.

يجعل الشعر يحتفظ بصبغته الطبيعية.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر حتى لا تحدث الفراغات نتيجة لتساقط شعيرات الحواجب.

ثم يعمل زيت الزيتون على منح الشعر نعومه وترطيب كما يمد الشعر قوة لا مثيل لها حتى لا تتساقط.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الحواجب بالقرنفل وكذلك مكونات وطريقة الوصفة، كما تعرفنا على فوائد القرنفل وزيت الزيتون في صبغ الحواجب، ذلك لكي يتم الحصول على لون طبيعي يدوم عند القيام بتكرار العملية عدة مرات.