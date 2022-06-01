نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر أعملي حلوي الجيلاتين اللذيذة بدون نشا ولا بيض في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي
صنجد أن حلوى الجلاتين من الحلوى المميزة التي يعشقها الكثير من الأطفال فهي تتميز بطعم رائع وخفيف ولكن احتوائها على ألوان ومواد صناعية يمكن أن توثر على صحتنا بالسلب وتؤدي إلى انتشار الأمراض مثل مرض السرطان وتعمل أيضا على تدمير خلايا المخ والأصابة بالزهايمر لذلك قامت الكثير من ربات المنازل بالبحث على طريقة عملها وسوف نوضح لكم طريقة عملها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل حلوى الجيلاتين
نجد أن تلك الحلوى من الحلويات اللذيذة وعندما نقوم بعملها سوف نحتاج إلى عدة مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..
- كوب سكر.
- نصف كوب ماء.
- الجلاتين.
- ألوان طعام.
طريقة تحضيرها
عندما نحضر الحلوى نجدها من أشهى الحلوياتويمكن أن نحضرها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به السكر والماء ونقوم بوضعه على النار.
نستمر في التقليب.
- نقوم بوضع الجلاتين في الوعاء ونقوم بالتقليب بشكل جيد وعندما تتماسك نرفعها من على النار.
نقوم بتقسيمها ووضع اللون المناسب لكل قسم.
- نحضر القوالب السيلكون ونضع بها الخليط وعندما يجف نخرجه من تلك القوالب ونقوم برش السكر عليه.
- تكون هذه الحلوى هي أفضل أنواع الحلوى التي قمنا بتجهيزها.
فوائد الجلايتين
أن الجلاتين عبارة عن مادة نقوم باستخلاصها من النباتات وتوضع في الحلويات حيث تتميز بأنها ذات مذاق جيد ورائع ويمكن أن نحضرها بمثل الطريقة السابقة للاستمتاع بها وسوف نوصح فوائد الجلاتين من خلال النقاط التالية..
- يحتوي على نسبة معينة من الأحماض الأمينية والبروتين.
- يتميز بطعمه الجيد لذلك يعشقه الكثير من الأطفال.
- من سهل عمله بأكثر من طعم في وقت واحد.
- يوجد به نسبة من السيلكون والنحاس.
- يحفز هرمون النمو، يساعد على تشغيل عملية الهضم.
- يساهم في الشبع لفترات طويلة وكثيرة جدا فيمكن أن يساهم في إنقاص الوزن والحصول على الوزن المثالي في فترة قصيرة جدا.
- يساعد على مد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاج إليها.
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