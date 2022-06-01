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طريقة عمل كيكة البرتقال بكل سهولة، حيث تعتبر هذه الكيكة من أكثر أنواع الحلويات التي يتم إعدادها بالمنزل باستمرار، نظراً لأنها سهلة وبسيطة وتتميز بالطعم الشهي واللذيذ، ويفضل الكثير من الأشخاص بتناولها في الطعام مع كوب من الحليب أو الشاي، كما تجدها مناسبة ليتم تقديمها في كافة المناسبات والإحتفالات، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لعمل كيكة البرتقال الشهية والمفيدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال بأسهل طريقة ممكنة فتابعونا. طريقة عمل كيكة البرتقال يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة البرتقال الشهية والغنية بالفيتامينات من خلال المكونات والخطوات التالية: المكونات ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقتين صغيرة من البيكنج بودر.

حبة واحدة من قشر البرتقال.

ثلاث بيضات.

كوبين إلا ربع من السمن.

أربع ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب واحد من الحليب. طريقة التحضير تتمثل طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بالخطوات التالية: نحضر وعاء ونضع به بياض البيض مع الملح والفانيليا، ونستمر في التقليب باستخدام مضرب البيض حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به صفار البيض مع السمن والسكر، ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال، و نستمر في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.

أضيف إلى المكونات السابقة السكر والبيكج بودر، بالإضافة إلى قشر البرتقال، ثم نضيف الحليب.

نقلبهم جيداً ثم تقوم بوضع الدقيق، ثم نعود في التقليب حتى تختلط المكونات ويصبح الخليط متجانس.

نحضر الخليط الأول الذي تم تحضيره وتقوم بوضعه على الخليط السابق، ونستمر في التقليب جيداً.

ثم نحضر قالب الكيك ونضع به القليل من السمن، والقليل من الدقيق لكي لا تحترق الكيكة، ونقوم بوضع الخليط.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180، وندخل القالب، ونتركه بالفرن حتى يتم تسوية الكيك جيداً وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج القالب من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم تقدم الكيك بارداً بجانب كوب الشاي أو القهوة على وجبة الفطار أو العشاء، وبذلك نكون قد انتهينا من طريقة عمل كيكة البرتقال. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشه بأبسط الطرق وأقل المكونات - ثقفني

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