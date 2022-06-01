مكون واحد لو ضفتيه علي الكيك هتفضل بيضة وهشة كالقطن وعمرها ما تهبط منك وداعا لفشل الكيك

الكيكة هي من مسببات السعادة في كل بيت فليس هناك من لا يحب الكيكة ويرجع ذلك إلى طعمها المتميز وسهولة تناولها للأطفال والكبار وتوافر ايضا مكوناته في كل بيت وسهولة صنعها ومما لا شك فيه مع كل هذه التفاصيل تفشل بعض الامهات ورباة البيوت في الكيكة وهو ما يسمى بي هبوط الكيكة وهبوط الكيكة هو عند تسخين عجينة الكيكة في الفرن تقوم بالانتفاخ والعلو عن مكانه الطبيعي مما يعطي لها منظرا شهيا ولكن عند تركها تقوم بعدم الثبات والهبوط الى اسفل مما يزيل هذا المنظر الرائع وفي هذا المقال سوف نتكلم بالتفصيل عن طريقة تحضير الكيكة وعن المكون السري الذي سيحتفظ بقوامها الثابت .

مكونات تحضير الكيكة بطريقة سليمة وشهية

هذ المكونات هي المكونات العادية والاساسية لتحضير اي نوع من الكيكة وايضا بإضافة عنصر سري لعدم هبوط الكيكة

كوب لبن

•كوب سكر

• فانيليا

• بكينج بودر

• ٥ بيضات

• ملح

• خل

طريقة تحضير الكيكة بشكل سليم

هذه الطريقة تتميز بانه تحافظ الكيكة من الهبوط وانه شهية جدا

• سو نحضر اناء ونقوم بوضع الزيت مع البيض وخفقه جيدا ثم نقوم بإضافة الفانيليا والسكر مع استمرار الخفق .

• ثم نقوم بوضع الخل واللبن مع التقليب باستمرار

• نقوم بالتقليب جيد حتى يتماسك الخليط ثم نضعه في اناء مجهز للكيكة

• ثم نضعها في الفرن حتى تستوي

• ثم نتركها حتى تبرد ونقوم بتقطيعها وتقديمها .

العنصر او المكون السري الذي يعمل على انعدام هبوط الكيكة هو:

هناك عدة عناصر قوية في هذه الطريقة حيث سوف تجد عند استخدام هذه المكونات انك ستحصل على كيكة عالية تتمتع بقوام اسفنجي واللون الذهبي البرتقالي التي تتميز به الكيكة اللذيذة حتى انك سوف تجد انها تتمتع بطعم الفانيليا ولكن العنصر القوي الذي ساعد تمام على عدم هبوط الكيكة هو البيكنج بودر هو العنصر القوي داخل الكيكة حيث يعمل البيكنج بودر على عدم هبوط الكيكة ويجعلها هاشه ويعطيه النكهة الجميلة التي يتميز بطعمها الرائع بدون اي تكاليف استخدمي هذه الطريقة للحصول على مذاق المطاعم