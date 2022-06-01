بكريم جليسوليد افردي شعرك الخشن المجعد أقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم جليسوليد، توجد العديد من الكريمات التي تعتمد عليها الفتيات والسيدات لفرد الشعر الخشن والمجعد، ولكن هناك كريمات صناعية تضر الشعر، أما الكريمات الطبيعية مثل كريم جليسوليد فهو يفيد الشعر ويزيد من نعومته ولمعانه وجماله، حيث يساعد على زيادة نعومة الشعر وسهولة تفريشه ويقضي على تجاعيد الشعر المزعجة وكذلك التقصف، كما أنه من الكريمات الغنية بكريم الجلسرين المرطب للبشرة والذي يساعد على التخلص من تجاعيد البشرة المزعجة، لذا فهو مرطب ممتاز للشعر، لذلك يبحث الكثير عن وصفة كريم جليسوليد لفرد الشعر وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال هذا المقال.

بكريم جليسوليد افردي شعرك الخشن المجعد

الشعر المجعد والخشن يجعل مظهر الفتاة غير لائق أمام أفراد أسرتها، كما يجعلها تواجه صعوبة بالغة أثناء تمشيط الشعر، لذلك يحاولن البعض استخدام المكواة أو عمل كيراتين لفرد الشعر، ولكن هذا المستخدم يضر الشعر، كما أنه لفترة بسيطة وينتهي، أما كريم جليسوليد من الكريمات الممتازة التي يمكنك استخدامها عند تمشيط الشعر، وتتمثل مكونات وصفة كريم جليسوليد لفرد الشعر في الآتي.

المكونات

ملعقتين من كريم جليسوليد كبيرتين.

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

جل الصبار ملعقة واحدة.

غطاء بلاستيكي.

طريقة فرد الشعر بكريم جليسوليد

كريم جليسوليد يمنح شعرك النعومة واللمعان المطلوب، كما يرطب الشعر الجاف ويقضي على أطراف الشعر المقصف، ويسهل تمشيط الشعر، لذا يمكنك استخدامه للتخلص من مشاكل الشعر الخشن والمجعد، ويتم استخدامه من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم عمل حمام بخار لكريم الجليسوليد.

نقوم بإضافة زيت الزيتون وزيت جوز الهند وجل الصبار إلى كريم جليسوليد.

نقلب جميع المكونات في إناء حتى تتجانس.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الفروة حتى الأطراف.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الفروة حتى الأطراف. نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة ونغطي الرأس بغطاء بلاستيكي.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

فوائد كريم جليسوليد للشعر