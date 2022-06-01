نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا في المقال التالي
لم يتوقف تساقط الشعر عند شعر الرأس فقط، بل تعاني الكثير من الفتيات من تساقط شعر الرموش والحواجب، حيث تظهر الرموش خفيفة، والحواجب ضعيفة وغير مناسبة لرسم العينين، وكثرة استخدام الماسكرا لتلوين الرموش تسبب زيادة تساقط الشعر، وكذلك أقلام الحواجب، لذلك يفضل علاج الأمر بشكل طبيعي بدلاً من الإعتماد على مواد صناعية، ومن أفضل الوصفات لعلاج مشاكل تساقط شعر الرموش والحواجب الوصفات الطبيعية، وتعتبر الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب الأكثر بحثاً على جوجل، لذا سوف نوضح لكم وصفات تطويل شعر الرموش والحواجب.
وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب
الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة تغني الفتيات عن الحاجه إلى الماسكرا وأقلام تكثيف الحواجب، كما تزيد من جمال العينين، لذلك يمكنك علاجهم بوصفات طبيعية تساعد على إعادة جمالهم، بدلاً من الإعتماد على المكونات التجميلية الضارة، ويتم توفير المكونات التالية لتحضير وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب.
المكونات
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- 1 ملعقة من الفازلين.
- زيت الخروع ملعقة واحدة.
طريقة التحضير
يساعد زيت جوز الهند على تغذية شعر الرموش والحواجب وزيادة نموه، والفازلين يعزز نمو الشعر، أما زيت الخروع فيعمل على زيادة لمعان الشعر وجماله، لذا فهي وصفة طبيعية لعلاج شعر الرموش والحواجب، ويمكنك استخدام الوصفة لتطويل شعر الرموش وتكثيف الحواجب من خلال إتباع الآتي.
- الخطوة الأولى نخلط زيت جوز الهند والفازلين والخروع ونقلب جميع المكونات.
- نقوم بتدليك شعر الرموش والحواجب بالخليط.
- نترك الخليط على شعر الحواجب والرموش طوال اليوم حيث يتم تدليكه قبل النوم مباشرة.
- نمسح شعر الرموش والحواجب بقطنة بيضاء.
- حيث أن زيت جوز الهند والخروع يغذيان شعر الرموش والحواجب.
وصفة الفازلين لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب
- فازلين.
- فرشاة ماسكارا نظيفة.
طريقة التحضير
- أولاً يتم استخدام فرشاة الماسكارا بعد تنظيفها من بقايا ماسكارا الرموش.
- ثم يتم بعد ذلك وضع كمية من الفازلين على الفرشاة وتمريرها على شعر الرموش والحواجب.
- ثم نكرر هذه الوصفة بشكل يومي قبل النوم لمدة شهر.
- حيث أن الفازلين يساعد علي تعزيز من نمو الشعر وكثافته كما يساعد على تطويله.
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