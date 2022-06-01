اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

تحتاج كل العرائس لأن تظهر بمظهر جذاب ومشرق في ليلة زفافها، فهي ليلة واحدة في العمر، تسعى الفتاة أن تحظى ببشرة بيضاء ولامعة، خالية من أي شوائب أو بقع داكنة، وسنساعد عزيزتي من خلال تلك المقالة على تنفيذ العديد من الوصفات الطبيعية التي ستعمل على تفتتيح لون بشرتك، وإكسابها الحيوية والإشراقة.

اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

المكونات

ثمرة واحدة من الرمان.

5 نقط من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بتقشير ثمرة الرمان، ثم عرضي القشور لأشعة الشمس لمدة ساعة إلا ربع (45 دقيقة)، حتى تصبح جافة تماماً.

اطحني تلك القشور في المطحنة الكهربائية حتى تصبح فتات صغيرة جداً.

أضيفي ملعقة الزبادي إلى مطحون قشر الرمان، ثم مقدار زيت اللوز الحلو.

قلبي المكونات جيداً معاً حتى يصبح قوامهما متماسكاً.

افردي كافة الماسك على جميع أجزاء جسمك، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف بشكل كامل.

افركي جسمك بحركات دائرية جيداً.

اغسلي جسمك بالماء الفاتر وسائل الاستحمام.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع لكي تحصلي على أفضل النتائج الممكنة.

وصفة الليمون والعسل لتفتيح الأماكن الغامقة بالجسم

المكونات

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من السكر.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

قومي بعصر نصف الليمونة في وعاء صغير.

امزجي مقدار العسل الأبيض مع الليمو، ثم أضيفي السكر.

قومي بتقليب الخليط جيداً، حتى تتأكدي من أ قوامهما أصبح متماسكاً.

افردي الخليط على الأماكن الحساسة، واتركيه قرابة الربع ساعة أو حتى يجف تماماً.

افركي جسمك بحركات دائرية سريعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر وغسول الاستحمام المناسب لنوع بشرتك.

وستلاحظين أن بشرتك أصبحت بيضاء أو فاتحة اللون من ثاني أو ثالث استخدام، لذلك ننصحك بأن تكرري الوصفة مرة واحدة أو مرتين (إذا لم يكن لديك المتسع من الوقت قبل زفافك).

كما نحذرك من أن تتعرضي لأشعة الشمس بدون أن تستخدمي كريم واقي من المشس بعامل حماية مناسب، حتى تحافظي على صحة بشرتك، وحمايتها من ظهور أي كلف أو تصبغات، علاوةً على استمرارك بعمل الوصفات السابق ذكرها بصفة دورية حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.