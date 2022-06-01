نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور وشك.. معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة 7 درجات وإزالة. الجلد الميت والتجاعيد نهائيا في المقال التالي

تتعدد ماسكات الفازلين التي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة لدى السيدات، إذ يساهم الفازلين بصورة كبيرة في تبييض البشرة، لما يحويه من زيوت معدنية وبعض أنواع الشموع التي تساعد بدورها في علاج اسمرار الأماكن الداكنة من خلال تقشير الجلد الميت ،والعمل على توحيد لون البشرة. وصفة الفازلين والكركم لتبيض البشرة 7 درجات المكونات ملعقة من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من الكركم. طريقة التحضير قومي بخلط مقداري الفازلين والكركم معاً بشكل جيد تماماً حتى يصبحا خليط متجانس متماسك.

افردي الماسك على الأماكن التي ترغبين في تفتيحها سواء في الوجه أو الجسم.

اتركيه لعدة ساعات، ويفضل أن تقومي بعمل تلك الماسك ليلاً قبل النوم، ثم قومي بفرك تلك المناطق وشطفها بالماء الفاتر في صباح اليوم التالي. وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة المكونات ملعقة من الفازلين.

مقدار مناسب من زيت زيتون (حسب الأماكن التي ترغبين في تطبيق الماسك عليها).

ثلاث ملاعق من الجلسرين.

عصير ليمونة واحدة (يمكنك الاستغناء عن تلك الخطوة إذا كانت بشرتك حساسة).

صفار بيضة.

ملعقة خميرة صغيرة. طريقة التحضير تخلط جميع المكونات السابقة معاً بعد التأكد من إذابة الخميرة الجافة في عصير الليمونة.

ثم يتم وضع الماسك على الأماكن التي تودين تفتيحها.

حيث أنه يترك الماسك حوالي ساعتين (120 دقيقة)، ثم يشطف بالماء والغسول (للوجه)، أو الماء والصابون (للجسم).

ثم يتم تكرار هذه الوصفة مرة كل يوم لتحصلي على أفضل نتيجة. ماسك الفازلين والنشا للتفتيح الفوري للبشرة 4 ملاعق من الفازلين الأصلي.

2 ملعقة من نشا الذرة.

ماء ورد. طريقة التحضير قومي بوضع الفازلين في وعاء يصلح لوضعه داخل الميكروويف من أجل إذابة الفازلين.

قومي بعد ذلك بإضافة مكون النشا إلى الوعاء وقومي بخلطه جيداً مع الفازلين حتى تحصلي على خليط متماسك.

ثم يتم بعد ذلك القيام بوضع بعض القطرات من ماء الورد على الخلطة، ثم قومي بتطبيقها على الأماكن المراد تبييضها.

ثم بعد ذلك اتركي الخلطة لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيها بالماء الفاتر، وكرريها عدة مرات على مدار الأسبوع لتلاحظي الفرق والنتيجة ستظهر من أول استعمال. عمر شويل - جدة هينور وشك.. معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة 7 درجات وإزالة. الجلد الميت والتجاعيد نهائيا - ثقفني

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