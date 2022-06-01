بعجينة هشة وقطنية ..الكرواسون بالشوكولاتة مورق وخفيف واحلى من الجاهز فى 3 دقائق بدون تكاليف

بعجينة هشة وقطنية ..الكرواسون بالشوكولاتة ، هل سألت مرة عن طريقة عمل الكرواسون؟ دون أن تسألين نحن سوف نستعرض لك أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة في المنزل، حيث أنها واحدة من الطرق البسيطة جداً التي يمكن أن تقومين باستخدامها لعمل معجنات الكرواسون دون أن تشعرين بالتعب أو يستغرق منك وقت طويل.

كما أن الكرواسون من المخبوزات التي يتم تقديمها بجانب العديد من الأصناف المختلفة سواء من المخبوزات أو الحلويات، ويحب تناولها الجميع ويمكن حشوها بأكثر من نوع حشو كالشوكولاتة والجبن بأنواعه وغيرها من الحشوات اللذيذة.

بعجينة هشة وقطنية ..الكرواسون بالشوكولاتة

هناك الكثير من الطرق الذي يمكن أن تستخدم عند عمل الكرواسون بأكثر من حشو وطعم ولكننا سوف نقدم عمل الكرواسون بالشوكولاتة التي يتم تحضيره كالتالي:

المقادير:

2 وربع كوب دقيق.

5 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2/1 كوب زبدة.

كوب زبدة. 4/1 كوب ماء فاتر.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة حليب مجفف.

2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

2 كوب شوكولاتة مجروشة.

1 كوب شوكولاتة سائلة للتزين.

صفار بيضة.

طريقة التحضير: