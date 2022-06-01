بعجينة هشة وقطنية ..الكرواسون بالشوكولاتة مورق وخفيف واحلى من الجاهز فى 3 دقائق بدون تكاليف

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بعجينة هشة وقطنية ..الكرواسون بالشوكولاتة ، هل سألت مرة عن طريقة عمل الكرواسون؟ دون أن تسألين نحن سوف نستعرض لك أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة في المنزل، حيث أنها واحدة من الطرق البسيطة جداً التي يمكن أن تقومين باستخدامها لعمل معجنات الكرواسون دون أن تشعرين بالتعب أو يستغرق منك وقت طويل.
كما أن الكرواسون من المخبوزات التي يتم تقديمها بجانب العديد من الأصناف المختلفة سواء من المخبوزات أو الحلويات، ويحب تناولها الجميع ويمكن حشوها بأكثر من نوع حشو كالشوكولاتة والجبن بأنواعه وغيرها من الحشوات اللذيذة.
بعجينة هشة وقطنية ..الكرواسون بالشوكولاتة
هناك الكثير من الطرق الذي يمكن أن تستخدم عند عمل الكرواسون بأكثر من حشو وطعم ولكننا سوف نقدم عمل الكرواسون بالشوكولاتة التي يتم تحضيره كالتالي:
المقادير:
- 2 وربع كوب دقيق.
- 5 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 2/1 كوب زبدة.
- 4/1 كوب ماء فاتر.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة حليب مجفف.
- 2 ملعقة كبيرة حليب سائل.
- 2 كوب شوكولاتة مجروشة.
- 1 كوب شوكولاتة سائلة للتزين.
- صفار بيضة.
طريقة التحضير:
- قومي بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي يسكب به الماء والدقيق والخميرة الفورية.
- ثم يضاف الملح والحليب المجفف ومعلقتين كبيرتين من الزبدة يتم خلط المكونات مع بعضها بعد ذلك بشكل جيد لتتجانس.
- ثم يوضع ما تبقى من الزبدة بين ورقتين من البلاستيك وعن طريق استخدام الشوكة يتم مدة لكي تكون مستطيل بطول 12 سم وعرض 7 سم.
- ثم يتم رش القليل من الدقيق على سطح صلب وتفرد عليه العجينة لكي تصبح مستطيل بطول 30 سم وعرض 20 سم تقريباً.
- يتم وضع مستطيل الزبدة على جزء من العجينة المربعة مع ترك مسافة من الجوانب الثلاثة لها.
- يتم تغطية الزبدة بالجزء الذي تبقى من العجينة مع الحرض على ضغط الأطراف.
- يتم فرد العجينة مرة أخرى بالشوبك وتطوى على بعضها 3 مرات ثم يتم لفها بكيس من البلاستيك وضعيها في الثلاجة 20 دقيقة تتماسك.
- يتم إعادة الخطوة الأخيرة حوالي 3 مرات وتخرج العجينة من الثلاجة وتفرد على سطح مرشوش من الدقيق.
- وتقطع لمثلثات متساوية ويوضع على كل مثلث 3 ملعقة من الشوكولاتة المجروشة.
- وفي وعاء يتم خفق صفار البيض مع الحليب السائل وتدهن أطراف المثلث ويتم لفها.
- ثم ترص في صينية الفرن وتغطى وتترك ساعتين لترتاح وتتضاعف.
- ومن بعد ذلك تدخل الفرن وتترك حتى تنضج.
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