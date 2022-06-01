بالعجينة القطنية أصنعي الباتيه والكرواسون الهش الخفيف بدون تكلفة وبطعم زي الجاهز

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الباتيه والكرواسون من أجمل وأحلى المعجنات والتي يتم تناولها بشكل كثير من قبل كل الناس وبالتحديد صغار السن فهما من المعجنات المشهورة في جميع الدول حيث أنهم من المخبوزات المعروفة على مستوى العالم، فكل الأشخاص يعشقون تناولهم ويفضلون شرائهم من المخابز فهم يتميزون بطعم لذيذ جدا وتكون هشة وطرية ومن الدول الأكثر شهرة بعمل الكرواسون والتي إنتشر بها هي إيطاليا، وبعد ذلك إنتشرت هذه المعجنات في كل الدول وبالأخص في مصر فالكبار والصغار يحبونها ويتناولونها في وجبة الإفطار بالتحديد مع كوب من الشاي. مكونات الباتيه والكرواسون ست أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الزبدة.

كوب واحد كبير من الحليب البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من مكس من الجبن.

بيضتان.

ربع كوب صغير من الحليب السائل. طريقة عمل الباتيه والكرواسون نحضر طبق عميق ونضع به ست أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضع كوب واحد كبير من الحليب البودر ويتم خلط المكونات الجافة مع بعض.

ثم قومي بوضع نصف كوب كبير من الزبدة ويفضل أن تكون ذائبة ويتم عجن كل المكونات مع بعضها ونضيف الماء الدافئ بشكل تدريجي لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وناعمة.

ثم نضع غطاء على العجينة ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها وبعد ذلك يتم فرد العجينة لتكون على شكل دائرة ويتم تقطيعها بإستخدام السكينة لتكون على شكل مثلثات متوسطة الحجم.

ثم نضع غطاء على العجينة ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها وبعد ذلك يتم فرد العجينة لتكون على شكل دائرة ويتم تقطيعها بإستخدام السكينة لتكون على شكل مثلثات متوسطة الحجم. ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وقومي بوضع مكس الجبن على قاعدة المثلث ثم نقوم بلفه حتى نصل لنهاية المثلث.

وبعد الإنتهاء نضع الكرواسون في صينية خبز يتم دهنها بالزبدة ثم نحضر طبق به بيضتان والحليب السائل ورشة من الفلفل الأسود ويتم خلطهم مع بعض.

ويتم دهن الكرواسون بهذا الخليط ثم قومي بإدخاله في الفرن ونتركه ليكون باللون الذهبي المفضل. عمر شويل - جدة بالعجينة القطنية أصنعي الباتيه والكرواسون الهش الخفيف بدون تكلفة وبطعم زي الجاهز - ثقفني

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