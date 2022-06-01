انسي التجاعيد.. كريم لبان الدكر للتفتيح وإزالة الخطوط هاتصغر بشرتك 10 سنوات بمكونات منزلية بسيطة

من أشهر وصفات العناية بالبشرة المصنعة في المنزل كريم لبان الدكر، فهو يعد كولاجين يساعد على شد البشرة، والقضاء تمامًا على أي تجاعيد، وذلك من أول مرة فلن تضطري للانتظار كثيرًا لتحصلي على نتيجة ملحوظة، فالنتيجة الخاصة بهذا الكريم تتشابه مع نتيجة البوتكس والفيلر تمامًا، ولكن الفرق هنا أن اعتمادنا كله ينصب على المواد الطبيعية.

كريم لبان الدكر

تعالوا نصنع أقوى كريم منزلي على الإطلاق نتائجه مبهرة، ومضمونة ووجه مشرق، وبه نضارة عالية فالكولاجين الذي يتم استخدامه من مكونات طبيعية أفضل بكثير من المنتجات التي يدخلها مواد كيميائية، فهي تضر في النهاية، ولو بنسبة بسيطة مع تقدم السن، وللتعرف على الطريقة انظروا للخطوات المدرجة بالأسفل.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من النشا.

وملعقة كبيرة من لبان الدكر الحصى.

كوب من المياه المغلية.

طريقة التحضير

أول خطوة هي نقع لبان الذكر في كمية الماء المغلي التي لدينا، ونتركه ليلة كاملة قبل استخدامه.

بعد ذلك عند حلول صباح اليوم التالي نأتي بمصفاة، ونقوم بتصفية لبان الدكر.

ثم نأخذ هذا الماء المصفى، وهنا نضع النشا، ونقوم بمزجهم سويًا مع التقليب المستم.

بعد ذلك نرفعهم على النار حتى نحصل منه على قوام يشبه الكريم.

ثم بعد أن انتهينا من صنع الكريم، نغسل وجهنا أولًا جيدًا جدًا باستخدام الغسول، وبعدها نجففه، ونفرد طبقة خفيفة من الكريم على الوجه والرقبة.

بعد ذلك نتركه على الوجه ما لا يقل عن ساعة ثم نزيله من خلال الماء الفاتر.

ثم نقوم بتكرر هذا الأمر مرتين من كل أسبوع.

كريم لبان الذكر كولاجين طبيعي

المكونات

كوب ونصف من المياه.

نصف كوب من ماء الورد.

4 ملاعق من لبان الدكر.

طريقة التحضير

نحضر إناء وننقع به لبان الدكر بوضع بعض المياه عليه.

بعد ذلك نضع الإناء على النار، وبعد أن يغلي بشكل جيد نقوم برفعه من النار، وتصفيته.

ثم نأخذ الماء الخاص بلبان الدكر، ونضيف إليه ثلاث ملاعق من ماء الورد.

بعد ذلك نقوم بوضعهم سويًا في بخاخ زجاجي.

ثم بعدها نغسل وجهنا جيدًا عن طريق الخليط الذي جهزناه ،وذلك مرة في الصباح، ومرة بالمساء.

وفي خاتمة المقال نخبركم بضرورة الاستمرار على هذا الكريم، ووضعه في الثلاجة حيث إنه يخلو من المواد الحافظة، والمداومة عليه سوف يجعلك تلاحظين نتيجة ملموسة، وحقيقية في مدة قصيرة جدًا.