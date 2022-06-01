بخلطة الشاي المنزلية تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون رجعة بدون أضرار وتكاليف

تعد مشكلة الشيب من أكبر المشكلات التي يعتقد البعض أن من الصعب أن نتخلص منها ونقضي عليها تماما ولكن هذا الإعتقاد غير صحيح، لأن توجد العديد من الحلول التي تعمل على إسترجاع لون الشعر الطبيعي ولكن منها الحلول المفيدة ومنها الحلول الضارة التي تؤثر تأثير سلبي على الشعر، وتوجد بعض الأسباب التي يكون لها دور كبير في ظهور الشعر الأبيض بالرأس فهو يظهر لعدد كبير من الأشخاص ومنهم الرجال والسيدات، ومن ضمن الأسباب التي تعمل على ذلك هي كثرة التدخين وكذلك تناول بعض المشروبات وكثرة التعب والتوتر وسوء الحالة النفسية وقلة النوم، وأيضا إستخدام أنواع من الكريمات التي يتم إستخدامها للعناية بالشعر ولكن هذه الكريمات يكون نتيجتها العكس، ومن ضمنها إستعمال الصبغات الكيميائية التي تساعد على تلوين الشعر ولكن لكي نتخلص من الشعر الأبيض تماما يمكننا أن نستخدم الوصفات الطبيعية ومن أقوى الوصفات هي وصفة الشاي، حيث أن هذه الوصفة يكون لها القدرة على التخلص من الشعر الأبيض.

مكونات خلطة الشاي لعلاج الشيب

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الشاي الأسود.

كوبان كبيران من الماء.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرفة البودر.

نصف كوب كبير من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الشاي لعلاج الشيب