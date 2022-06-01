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المبكبكة تعد من أكثر الأكلات الخفيفة التي يكثر عليها الطلب من الكبار والصغار، وتعتبر والمبكبة نوع من أنواع المكرونة المتعددة الأشكال فمنها مكرونة حلزوني أو مكرونة صدف وغيرها، وتفضل كثير من الأمهات عملها بطريقة مختلفة لتقديمها لأفراد أسرتها، بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار مناسبة، والمبكبكة تعتبر صنف جديد ومختلف من عمل المكرونة التقليدية، وللمكرونة طرق عديدة فى طهيها منها مكرونة بالبشاميل واللحمة والمفرومة ومكرونة إسباجيتي ومكرونة مسلوقة بالصلصة ومكرونة نجرسكو ومكرونة اللازانيا. مكونات عمل مكرونة المبكبكة البدوي نصف كيلو من مكرونة حلزوني أو قواقع على حسب الشكل المفضل

نصف كيلو من اللحم المقطع إلى قطع متوسطة الحجم

إثنين فص من الثوم المفروم

كوب واحد كبير الحجم من عصير المطاطم

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

ثمرة واحدة البصل متوسطة الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

حزمة من البقدونس المفروم

ثمرة واحدة من البطاطس مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم

رشة من الكاري

رشة من بهارات اللحمة طريقة عمل المبكبكة البدوي أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونرفعه على النار حتى يتم التسخين ثم نقوم بإضافة البصل المقطع حتى يذبل، وبعد ذلك نضيف مكعبات اللحم والملح وإثنين من فص الثوم المفروم والفلفل الأسود والبقدونس المفروم والكاري والبهارات والكزبرة الجافة والزنجبيل، وبعد ذلك يتم التقليب لمدة خمسة دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم ونتركه حتى الغليان وبعد ذلك نقوم بوضع إثنين كوب كبير الحجم من الماء ثم نغطي الإناء ونتركه علي النار.

وقبل النضج بقليل نقوم بوضع نصف كيلو من المكرونة والبطاطس المكعبات ثم نتركه على النار حتي تمام النضج.

وبعد النضج نقوم بوضع المكرونة المبكبكة البدوي فى طبق التقديم وتقدم ساخنة بأجمل طعم بإتباع هذه الوصفة الممتازة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل المبكبكة البدوي على أصولها بالطريقة الليبية بطعم ومذاق لذيذ وشهي - ثقفني

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