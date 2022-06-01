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تعتبر التونة من الأطباق اللذيذة والشهية والتي يحبها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار فهم يرغبون في تناولها بشكل كثير، لذلك يقومون بشراء التونة من المحلات فهي تكون على شكل علب ولكن من المعروف أن علب التونة الجاهزة غالبا يكون بها مواد حافظة، وهذه المواد تؤثر سلبيا على صحة الإنسان وتسبب في إصابته بالأمراض الخطيرة مثل السرطان وغيره وغير هذا أن أسعار هذه السلع أو المعلبات تباع بأعلى الأسعار وبجانب هذا تكون صغيرة الحجم، ولهذه الأسباب تفضل معظم الأمهات بعمل التونة في المنزل بطريقة أفضل وتكون صحية ولا تحتوي على مواد حافظة. مكونات التونة في المنزل كيلو واحد من سمك التونة.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل التونة في المنزل قومي في البداية بغسل وتنظيف سمك التونة وهذا من خلال تقشيرها جيدا والتخلص من الرأس والذيل أيضا ونتخلص من كل الأشياء التي تتسبب في وجود رائحة كريهة بها.

ثم نقوم بوضع وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع مصفاة تكون نفس مقاس هذا الوعاء.

وبعد ذلك قومي بوضع سمك التونة ويتم تغطية السمك بإستخدام ورق الألمونيوم أو ورق الفويل ونترك التونة بهذة الطريقة لمدة ساعة وتلت تقريبا ليتم تسويتها جيدا.

ونقوم برفع الوعاء من على النار ونضع التونة في طبق كبير ويتم التخلص من الجلد والشوك الذي يوجد بها بإستخدام سكينة حادة.

وبعد أن تبرد سمك التونة تماما قومي بتقطيعها على شكل قطع بالحجم المرغوب فيه ونحضر برطمان نظيف ويفضل أن يكون زجاجي.

ونضع في هذا البرطمان نصف كوب كبير من الزيت النباتي وربع كوب كبير من الخل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ونضيف ربع كوب كبير من عصير الليمون ويتم تقليبهم مع بعض ونقوم بوضع قطع التونة ويتم غلق البرطمان جيدا ونتركها في الثلاجه. عمر شويل - جدة بطريقة المصانع وتحدي أصنعي التونة في البيت بأقل تكلفة وبمقادير مظبوطة وبطعم لذيذ - ثقفني

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